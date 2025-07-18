Kamu işçileri toplu sözleşmesinde 3. teklif açıklandı

Yaklaşık 600 bin 4-D statüsündeki kamu emekçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü teklif açıklandı.

İlk teklifte yüzde 16 + 8 olarak sunulan zam oranı, ikinci görüşmede yüzde 17 + 10’a yükseltilmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifin ardından üçüncü teklifin kısa süre içinde açıklanacağını paylaştı.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,6

Toplu sözleşme zammında hükümet kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verdi.

600 bin kamu çalışanının 300 binden fazlasının HAK-İŞ'in sendikalarının üyesi olduğunu belirten Genel Başkanı Mahmut Arslan, 6 aylık enflasyonun yüzde 15,6 çıktığını anımsatıp "Zorluklar olduğunu biliyoruz ama bu zorluklar bizim taleplerimizi karşılayabilecek zorluklar, karşılamasını engelleyen zorluklar değil. Kaynak var. Lütfen bizim taleplerimizi çok yüksek talepler görmeyin. Bu şartlarda bu sözleşmenin imzalanmasını istenmesi haksızlıktır'' ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇÜNCÜ TEKLİF YAPILDI

Toplu sözleşme zammında hükümetin üçüncü ve son zam teklifi 2025'in ilk 6 aylık dönemi için yüzde 24, diğer dönemler için enflasyon oranı kadar olarak açıklandı.