Kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu işçilerinin ilave tediye tarihleri belli oldu. İşçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı 18 Aralık'ta yapılacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
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