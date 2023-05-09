Yayınlanma: 09.05.2023 - 12:52

Güncelleme: 09.05.2023 - 12:53

Bir süredir TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen görüşmelerde sona gelindi. 700 bin kamu işçisine yapılacak toplu sözleşme zammı için 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalanacak. Peki, Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? En düşük kamu işçisi maaşı ne kadar oldu? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? İşte ayrıntılar...

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya çıkıyor." dedi.

KAMU İŞÇİLERİNE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamının geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var." açıklamasında bulundu.