Kamu işçisi hızla ‘eriyor’

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

Türk Harb-İş Sendikası’nın, 2003 ile bugünün ücretlerini karşılaştırdığı araştırması ise bunu çok daha çarpıcı şekilde ortaya koydu. Sendikanın Eskişehir şubesi tarafından yapılan araştırmaya göre AKP’nin iktidara yeni geldiği ilk yıl olan 2003’ün Mart ayında net 950 TL olan kamu işçisi ücretiyle 105.6 kilo kırmızı et alınabiliyordu. Bugün 19 bin lira olan ücretle ancak 50.7 kilo kırmızı et alınabiliyor. O gün dolar karşılığı 1122 dolar olan ücret, bugün 702 dolar indi. O zamanki ücret asgari ücretin 4.2 katıydı. Bugün ancak 1.7 katı. Yine Mart 2003’te 52 gram altın alınabilen ücretle bugün ancak 11.4 gram altın alınabiliyor.

Sonuçları değerlendiren Şube Başkanı Hasan Atak, kamuda savunma sanayisi işçilerinin ücretlerinin 10 yıldır sistematik bir şekilde gerilediğine dikkat çekti. Atak, şunları söyledi:

‘İSTİFA EDİYORLAR’

“Milli projelerde paydaş olarak beraber çalıştığımız ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ vb. firmalardaki ücretler, 10 yıl önce geride iken 5-6 yıl öncesine kadar bizim maaşlarımızla aynı duruma geldi. Ancak firma maaşları son birkaç yılda bizim maaşlarımızın neredeyse 2 katına çıkmış durumda. Bu da neredeyse Cumhuriyet ile tarihleri bir olan askeri fabrikalardaki yetişmiş personelin istifa edip özel firmalara geçmesine sebep olmaktadır.” Atak ayrıca, askeri harcamaların Türkiye’de her geçen gün artmasına karşın bunun çalışanlara yansımamasının başlıbaşına bir sorun olduğunu söyledi.