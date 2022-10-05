Kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretlerine zam
Kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 55 TL oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti net 55 TL’ye çıkartıldı.
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