Kamu mühendisi eşitlik istiyor

Kamudaki mühendislerin sorunlarını dile getiren Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi, bu kişilerin otoyol, baraj, hastane, okul, havalimanı, enerji santralı gibi tesislerin tüm aşamalarında birinci derecede sorumluğuna sahip olduğu, buna karşın ortalama 18 bin TL gelir elde ettiğini belirtti.

Sena Yaşar
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 04:00
Kamu mühendisi eşitlik istiyor
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Bunun yoksulluk sınırının çok altında kaldığını anımsatan Hamzaçebi, Şubat 2016’da mühendis, hakim ve doktor gelirinin birbirine çok yakın oranlarda olduğunu ancak bugün aralarında “uçurum” oluştuğunu vurguladı.

(Alay Hamzaçebi)

Hamzaçebi şöyle devam etti:

“Son zamanlarda sağlık personeli, öğretmen, din görevlileri gibi birçok kamu personeline çeşitli düzenlemelerle iyileştirmeler yapılmasına karşın mühendisler unutuldu. Oysa 6 Şubat’taki depremle mühendisliğin ne kadar önemli olduğu görüldü. Yapıların inşa ve denetim aşamalarında kamu mühendislerinin daha fazla rol alması gerektiği ortaya çıktı. Kamu mühendisleri için de ‘teknik sorumluluk tazminatı’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmalı.”


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