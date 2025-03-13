Kamu özel işbirliği projeleri için para çok, ikramiyelere gelince kaynak yok: Emekliye 28.4 milyar TL, şirketlere 204 milyar TL

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmesi beklenen “torba teklif”in öne çıkan detayları ve bütçeye maliyeti belli oldu:

- Cumhurbaşkanının görev ve emekli aylığı, milletvekilleri ve bakanlarda olduğu gibi standart hale getiriliyor. Bu aylıkta, TBMM başkanının görev ve emekli aylığının yüzde 5 fazlası esas alınacak. Buna göre toplam yıllık maliyeti 670 bin TL hesaplandı.

- Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltilmesinin maliyeti 28.4 milyar TL. Ödeme yapılacak kişi sayısının 15.5 milyon olacağı öngörüldü. Bu karşın CHP’nin 2025 yılı bütçe yasa teklifi şerhine göre KÖİ projelerinin 2025-2027 dönemi garanti ve katkı ödemeleri toplamı (şehir hastaneleri ve ulaştırma alanında) 689 milyar TL. Bunun sadece 2025 yılı ödemesi 204.1 milyar TL olacak.

DÜZENLİ DOĞUM YARDIMI

- İşletme hakkı verilen veya devredilen otoyollardan geçiş yapan ancak ödeme yapmayan yabancı plakalı araçlara yönelik düzenleme yapılıyor. Şirketler tarafından işletilen otoyollardan kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçlardan gümrüklerde geçiş ücreti ve ceza tahsil edilecek. Yıllık döviz cinsinden yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde edilmesi öngörülüyor.

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) görev yapan 12 bin 7 personel için Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’ndan (EUROCONTROL) yıllık yaklaşık 4.5 milyar TL ek ödeme alınacak.

- Düzenli hale getirilen Doğum Yardımı Programı’nın 5 yıllık maliyet analizi yapıldı. Buna göre yardım bütçesinin birinci yılda 22.8 milyar TL, ikinci yılda 45.7 milyar TL, üçüncü yılda 67.6 milyar TL, dördüncü yılda 89.5 milyar TL, beşinci yılda 111.4 milyar TL olması öngörülüyor.

Şu anda uygulanmakta olan programın 2024 yılı bütçesinin 211 milyon TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda birinci yıldaki yaklaşık ek maliyetin 22.6 milyar TL olacağı öngörülüyor.