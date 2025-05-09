Kamu sözleşmesinin aylardır imzalanmaması üzerine emekçi, bakanlık önüne gidiyor: İşçi sesini yükseltiyor

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:28

Türk-İş ve Hak-İş’in şubat ayında iktidara sundukları talepler şöyleydi: Günlük brüt çıplak ücretleri bin 800 TL’nin altında olan işçilerin ücretlerinin bin 800 TL’ye çıkarılması istendi. Birinci altı ay yüzde 50, ikinci altı ay yüzde 25 zam talep edildi. İkinci yılda da yüzde 25+25 zam istendi. Ayrıca ikinci altı aydan itibaren yüzde 10 refah payı ve enflasyon farkı talepleri de vardı. Ancak şimdiye kadar hükümet ile işçi konfederasyonları arasında 3 toplantı yapılmasına karşın bir sonuç çıkmadı. Sözleşmenin imzalanmaması üzerine Tez-Koop-İş Sendikası, 14 Mayıs 2025 çarşamba günü saat 12.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapma kararı aldı. Tez-Koop-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Özgen, kamu işçisinin aylardır KÇP’nin imzalanmasını beklediğine işaret ederek, “Kamu işçisi oyalanıyor. Her geçen gün artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşmekte, bu nedenle de işçi gün geçtikçe yoksullaşmaktadır. Kamu işçisi yalnız ve çaresiz değildir” dedi.

‘İŞVERENDEN ALACAKLIYIZ’

Özgen, kamu işçilerinin 1 Ocak’tan itibaren “kamu işvereninden alacaklı” olduklarını vurguladı. Enflasyon nedeniyle “yoksulluk ve sefaletin” kendilerini daha fazla etkilediğine işaret eden Özgen, şöyle devam etti:

“Sözleşme imzalanmadığı için 2024 yılı ücretleri ile devam ediyoruz. Haklı olarak işçilerden çok yoğun talep var. Ancak KÇP imzalanmadığı için, ücret ve sosyal haklar belli değil. Bizler de sözleşmelerimizi imzalayamıyoruz. Sözleşmenin temmuz, ağustosa kalmasını istemiyoruz. Para değer kaybediyor. Yoksulluk derinleşiyor. Bu arada sözleşme ‘her ne koşulda olursa olsun imzalansın’ da demiyoruz. Yoksulluğu giderecek, enflasyondan etkilenmeyecek ücret zammı istiyoruz.”

TÜRK-İŞ İLE GERİLİM

Özgen, bu arada basın açıklaması duyurusunu Türk-İş’in watsap grubunda da paylaştığını ancak Türk-İş Ankara İl Başkanının tepkisiyle karşılaştıklarını söyledi. Özgen kendi duyurularının ardından, Türk-İş İl Başkanlığı’nın watsap grubundan diğer şube başkanlarına yönelik olarak şu paylaşımı yaptığını bildirdi:

“Değerli Başkanlarım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılması planlanan eylem, Türk-İş Konfederasyonumuzun bilgisi ve onayı dışında organize edilmekte olup, il temsilciliğimiz tarafından da bu konuda herhangi bir talimat verilmemiştir. Bu vesileyle açıkça belirtmek isteriz ki, Türk-İş Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın Ankara şube başkanları açısından söz konusu eylem hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Hiçbir başkanımızın bu tür organizasyonlara konfederasyonumuz bilgisi ve talimatı olmaksızın katılım göstermesi uygun görülmemektedir.”

TEZ-KOOP’TAN SERT TEPKİ

İl Başkanlığı’nın bu açıklamasına sert tepki gösteren Özgen, “Bu söylemi reddediyoruz. Ben Türk-İş’e bağlı bir sendikanın şube başkanıyım. Bizi meşru olmayan grup gibi gösteriyorlar. Böyle birşey olamaz. Türk-İş İl Başkanı, bize talimat veremez. Böyle birşey haddi de değildir, yetkisi de yoktur” dedi.