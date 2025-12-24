Kamuda zam sözü yüzde 25.49’la boşa çıktı: Enflasyonla mücadelede çelişki

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, aynen şunları söylemişti:

“Bütçe imkânları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil hedeflediğimiz enflasyon oranında belirleyeceğiz ancak şunun da altını çizmek istiyorum: Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25.5 olan yeniden değerleme oranında artıracağız dolayısıyla kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız. Ayrıca, 2026 yılında muhtemelen daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, tabii ki sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki -umarım- iyileşmeyle birlikte, bunun hızlanmasıyla birlikte dezenflasyonda daha güçlü bir momentum söz konusu olacak. Dolayısıyla 2026 yılında, biz, enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz.”

Şimşek, birçok kez gelecek yıl enflasyonun yüzde 20’nin altına ineceğini de söylemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bütçenin son günü olan pazar günü yaptığı açıklamada, “Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla 2026 yılında enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027 yılında ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz, kararlı bir şekilde de bu istikamette devam ediyoruz” demişti.

OVP’DE YÜZDE 16’YDI

Hükümetin eylül ayında yayınladığı Orta Vadeli Program’da da gelecek yıla yönelik enflasyon hedefi yüzde 16’ydı.

YÜZDE 25.49 ZAM!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamaları, Orta Vadeli Program’daki hedefler, Şimşek’in kamunun fiyatlarının yüzde 16-19 orasında belirleneceği söylemlerine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun dün yaptığı açıklama dikkat çekti. Uraloğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyollardaki artışın yeniden değerleme oranında olacağını açıkladı. Bu da yüzde 25.49 oranında zam anlamına geliyor. Uraloğlu dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada aynen şunları söyledi:

“Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kendi işlettiği otoyollar, yaklaşık yarısını kendisi işletiyor, burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranı yayınladı ya hem Strateji ve Bütçe Başkanlığımız hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu oranda olabilir diye düşünüyoruz. Diğer otoyollarda, yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuz nedir, çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleri ile ilişkilendirildikleri için nedir ona bakacağız. Bazen yüzde 10 belki bir düzenleme yapıyor olabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde. Bir de enflasyon ne oldu geçen seneden bu yana ? Bir de mutlaka ulaşımdaki enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır ? Bunları dikkate alarak bir düzenleme yapalım diye düşünüyoruz.”