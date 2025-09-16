Kantinlerde zam alarmı: Fiyatlarda yüzde 25 artış!

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenciler kantinlerde beklenmedik fiyatlarla karşılaştı. En ucuz yiyecek olan poğaça bile 25 liradan satışa sunulurken, tost ve ayran gibi ürünler de geçen yıla göre zamlandı. Pek çok öğrenci kantinden alışveriş yapmak yerine evden beslenme çantası getirmeyi tercih ediyor.

KANTİN FİYATLARINDA ARTIŞ

Star Haber’in aktardığına göre, kantinlerdeki fiyat artışları yüzde 20-25 arasında değişiyor. Geçen yıl 70 liradan satılan kaşarlı tost bu yıl 85 liraya yükseldi. Simit ve poğaça 20 liradan 25 liraya çıkarken, ayran 15 liradan 20 liraya ulaştı. Bu durum hem öğrencileri hem de velileri zor durumda bırakıyor.

TABLDOT MENÜLERİNDE DURUM

Bazı okullarda kantinlerde tabldot yemek seçeneği de bulunuyor. Ancak en uygun tabldot menünün fiyatı 190 liradan başlıyor. Bir öğrencinin ay boyunca bu şekilde beslenmesi, 3 bin 800 liraya kadar çıkabiliyor ve aile bütçelerini ciddi şekilde etkiliyor.

ÖZEL OKULLARDA FARKLI TARİFELER

Devlet okullarında fiyatlar belirli bir standartta olsa da özel okullarda durum farklı. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların kendi fiyatlarını belirleyebildiğini ifade ederek, “Bizim esnaf odamıza bağlı kantinler belirlenen tarifeye uymak zorunda. Farklı fiyat uygulayanlar ise bize şikâyet edilmeli” dedi.

VELİLER ÇÖZÜM ARIYOR

Artan kantin fiyatları, hem öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını hem de ailelerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Bazı veliler çocuklarına evden yiyecek hazırlarken, bazıları da fiyatların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı beslenebilmesi için çözüm önerilerinin hızla geliştirilmesi bekleniyor.