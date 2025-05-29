Kanun teklifi komisyondan geçti: Trafik cezalarına büyük zam yolda!

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile trafik kurallarına yeni düzenlemeler getirildi. Emniyet kemeri, çocuk koltuğu, koruma başlığı ve gözlüğü kullanımı zorunlu hale gelirken, ihlal edenlere ağır cezalar uygulanacak.

EMNİYET KEMERİ VE KORUYUCU SİSTEMLERDE ZORUNLULUK

Yeni düzenlemeye göre:

Sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri, koruma başlığı, koruma gözlüğü ve çocuk bağlama sistemini doğru şekilde kullanmak zorunda. Aksi halde 2.500 TL ceza kesilecek.

1 yıl içinde 4 kez ihlal yapan sürücülerin ehliyeti 30 gün elinden alınacak.

15 yaş altı çocukların güvenlik sistemlerini kullanmasını sağlamayan sürücülere 5.000 TL ceza uygulanacak.

KAZA YERİNDEN AYRILMANIN CEZASI 3 YILA KADAR HAPİS

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, polis izni olmadan yerinden ayrılan sürücülere 1-3 yıl hapis ve 46.000 TL para cezası verilecek. Ayrıca ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Maddi hasarlı kazalarda izinsiz ayrılanlara da 46.000 TL ceza kesilecek.





CEZALAR ARTIK KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLECEK

Trafik cezaları artık kredi kartıyla ödenebilecek. Yabancı uyruklular, Türkiye’den çıkış yapmadan önce ödenmeyen cezaları tekrar giriş yaparken ödemek zorunda. Aksi halde ülkeye girişleri engellenecek.





ARAÇLARIN AMAÇ DIŞI KULLANIMINA AĞIR CEZALAR

Ruhsatsız yolcu taşıyanlara 100.000 TL, izin dışı taşımacılık yapanlara 46.000 TL, aracını amacı dışında kullananlara 20.000 TL ceza verilecek. 1 yıl içinde tekrar ihlal yapanların cezaları iki katına çıkacak. Trafik kural ihlallerini özendiren içerik paylaşanlara 25.000 TL ceza uygulanacak.





TAKOGRAF ZORUNLULUĞUNDA GEÇİŞ SÜRESİ

2021 ve sonrası model araçlar için takograf zorunluluğu 31 Aralık 2026’ya kadar ertelendi. Eski modeller için de kademeli geçiş süreci belirlendi.





YENİ TRAFİK KURALLARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kanun teklifinin büyük bölümü yayımından 2 ay sonra, bazı maddeler ise 3 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu değişikliklerle trafik güvenliğinin artırılması ve kural ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Sürücülerin ve yolcuların yeni düzenlemelere uyum sağlaması için süreç başladı. Detaylı bilgi için resmi yönetmeliklerin yayınlanması bekleniyor.