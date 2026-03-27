Kapanan şirket sayısı artıyor: Ardahan ve Bayburt’ta tek bir dükkan bile açılmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 15,1 azalarak 11 bin 115’ten 9 bin 432’ye geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 artışla 1.621’e yükseldi. Ocakta 1.604 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azalış gösterdi.

ŞİRKET VE KOOPERATİF KURULUŞLARI

Şubatta toplam 9 bin 581 şirket ve kooperatifin kuruluş işlemi gerçekleştirildi. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,6 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 27,4 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 yükselirken, kooperatif sayısı yüzde 23,3 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,3 geriledi.

Geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 3,3 artarken, kooperatif sayısı yüzde 19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,8, kooperatif sayısı yüzde 2,1 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 24,8 artış kaydedildi.

ARDAHAN VE BAYBURT’TA ŞİRKET KURULMADI

Türkiye genelinde şubat ayında Ardahan ve Bayburt dışında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Kurulan 9 bin 432 şirketin 913’ü anonim, 8 bin 513’ü limitet şirket olarak kaydedildi. Aynı ayda 149 kooperatif kuruldu. Şirketlerin yüzde 37,8’i İstanbul’da, yüzde 10,4’ü Ankara’da ve yüzde 6,6’sı İzmir’de faaliyet göstermeye başladı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ VERİLERİ

Bu yılın ocak-şubat döneminde toplam 20 bin 813 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan 18 bin 645 limitet şirket toplam sermayenin yüzde 73,2’sini oluştururken, 1.902 anonim şirketin payı yüzde 26,8 oldu.

Şubatta kurulan şirketlerin toplam sermayesi, ocak ayına göre yüzde 17,5 artış gösterdi.

SEKTÖREL DAĞILIM

Şubat ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 283’ü toptan ve perakende ticaret, 1.504’ü inşaat ve 1.163’ü imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 699’u inşaat, 382’si toptan ve perakende ticaret, 109’u imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Aynı dönemde kapanan şirket ve kooperatiflerin 577’si toptan ve perakende ticaret, 222’si imalat ve 135’i inşaat sektöründe yer aldı.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 754’ü toptan ve perakende ticaret, 401’i inşaat ve 159’u imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

KOOPERATİF VE YABANCI SERMAYE DETAYLARI

Şubatta kurulan 149 kooperatifin 103’ü konut yapı, 26’sı işletme, 5’i tarımsal kalkınma, 5’i üretim ve pazarlama kooperatifi olarak kuruldu.

Geçen ay kurulan 804 yabancı ortak sermayeli şirketin 380’i Suriye, 38’i İran ortaklı oldu. Bu şirketlerin 79’u anonim, 725’i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Toplam sermayenin yüzde 85,1’ini yabancı ortak payı oluşturdu.

GİRİŞİMCİ PROFİLİ

Kurulan şirketlerde kadın girişimci oranı anonim şirketlerde yüzde 15,4, limitet şirketlerde yüzde 16, kooperatiflerde yüzde 24,7 olarak hesaplandı. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 13,9’u kadın girişimciler tarafından kuruldu.

Yaş dağılımına bakıldığında, anonim şirket ortaklarının yüzde 30,9’unun 35-44 yaş aralığında olduğu görüldü. Limited şirketlerde yüzde 31,9 ile 25-34 yaş grubu öne çıkarken, kooperatiflerde yüzde 28,6 ile 35-44 yaş aralığı dikkat çekti. Gerçek kişi ticari işletmelerin yüzde 29,5’i de 35-44 yaş grubundaki girişimciler tarafından kuruldu.

İKİ AYDA ŞİRKET SAYISI ARTTI

Türkiye genelinde ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 20 bin 547’ye yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,2 azalarak 3 bin 225’e geriledi.