Kar yağışı balık fiyatlarını vurdu: 45 TL’ye kadar yükseldi
Marmara'da etkili olan soğuk hava ve karlı hava balıkçı tezgâhlarını olumsuz etkiledi. 35 TL’den satılan istavrit, 45 TL’ye kadar yükseldi.
Kocaeli'de kar yağışının etkili olması balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçı tekneleri kar ve fırtına sebebiyle denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi.
Marmara’da etkili olan soğuk hava ve karlı hava balıkçı tezgâhlarını olumsuz etkilerken, yaklaşık bir ay önce 35 TL'den satılan istavrit bugünlerde 45 TL'ye kadar yükseldi.
Tezgahlarda istavrit 45, çinekop 135, uskumru 55, mezgit 35, hamsi 65 liradan satışa sunuluyor. Gelecek günlerde havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceği öngörülüyor.
"HAVALAR DÜZELİRSE 5-10 TL İNDİRİM OLUR"
Balıkçı teknelerinin kar ve fırtınadan dolayı açılamadığını vurgulayan Balıkçı Kemal Bineklioğlu, “Kar olduğu zaman fırtına oluyor. Fırtına olduğu için balık tutmaya çıkılamıyor. Az balık yakalanıyor fiyatlar yükseliyor” dedi.
“Balık fiyatları bir haftadır sabitti. Balığın çıkışı az olduğu için fiyatlar yükseldi” diyen esnaf, şöyle devam etti:
“Havalar düzeldiğinde fiyatlarda 5-10 lira indirim olacak. Taze hamsiyi 50 TL'ye satıyorum. Buzhane hamside 50 liradan satıyorum. Fiyatlar kar yağmasına rağmen sabit. Balığın çıkışı azaldıkça fiyat yükseliyor. Hava güllük gülistanlık olsun fiyatlar biraz düşer.”
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