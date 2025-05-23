Karar kesinleşiyor: Memurluğa yaş sınırı geliyor!

Kanun teklifine göre, kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel ya da diğer statülerde görevlendirilecek adayların 35 yaşını geçmemiş olması gerekecek.

MEVCUT ÇALIŞANLAR ETKİLENMEYECEK

Yaş kriteri, işe alım süreçlerinde yeni bir ölçüt olarak devreye girecek ancak halihazırda görev yapan kamu çalışanlarını kapsamayacak. Bu düzenlemenin, gençlerin kamu istihdamında daha fazla yer almasını sağlamak ve daha dinamik bir işgücü yapısı oluşturmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

GENEL KURUL'DA FARKLI GÖRÜŞLER DİLE GETİRİLDİ

Genel Kurul’daki görüşmelerde, teklif farklı açılardan ele alındı.

DESTEKLEYENLER YENİLİK VURGUSU YAPTI

Teklifi destekleyen milletvekilleri, genç nüfusun kamu kurumlarında daha etkin görev almasının yenilikçi çözümlere katkı sunacağını dile getirdi.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ: 'KISITLAYICI OLABİLİR'

Öte yandan, muhalefet temsilcileri yaş sınırının bazı meslek grupları ile tecrübeli adaylar açısından sınırlandırıcı olabileceğini belirterek eleştirilerde bulundu.

UYGULAMANIN DETAYLARI YÖNETMELİKLE NETLEŞECEK

Uygulama detaylarının, ilerleyen dönemde ilgili yönetmeliklerle şekillenmesi bekleniyor. Ayrıca bazı özel meslek alanları veya kritik pozisyonlar için yaş sınırlamasına istisna getirilmesi gündemde.