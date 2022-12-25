Karaya vurmuş gemiler icradan satılık

25 Aralık 2022 Pazar, 10:08

Gemileri ile araç ve yolcu taşımacılığı yapan Siya Deniz İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin geçen yıl Kartal’da kıyıya vuran Ayiş 1 ve şirketin diğer büyük gemisi Ayiş icradan satışa çıktı. Ambarlı’dan Balıkesir Bandırma’ya daha çok şantiye araçları taşıyan denizcilik şirketinin Ayiş 1 isimli gemisi 1970 yılında Yunanistan’da inşa edildi. 53 yaşına girecek olan Ro-Ro gemisi için 6 milyon 402 bin 738 TL değer biçildi. Şirketin icradan satışta olan bir diğer gemisi de aynı yaşta ve tahmini bedeli 639 bin 754 TL olarak hesaplandı. Yaklaşık 7 milyon TL değer biçilen Ayiş 1 gemisi Maltepe Orhangazi Caddesi ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği noktada sahilde (Dragos Kumcular İskelesi) karaya ve iskeleye vurmuş durumda bekliyor. Ayiş-1 adlı gemi geçen yıl sürüklenerek kıyıya paralel kayalara yaslanarak yarı yarıya batmış duruma geldi. Geminin kurtarılması için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından geminin ilk ihalesi 18 Ocak 2023’te yapılacak. 23 Ocak tarihine kadar gemi için talip çıkmazsa ikinci ihale ise 21 Şubat’ta düzenlenecek. Gemiler satılmazsa karaya vuran diğer gemiler gibi uzun süre daha oldukları yerde kalacaklar.

AYNI NOKTADA BATAN GEMİLER VAR

Lodosun etkisiyle Kumcular İskelesine demirli gemilerden Ayiş 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu. Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki Ayiş 1 adlı Ro-Ro gemisi, geçen sene kasım ayında gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan gemi batmaya başlayan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü. Sürüklenen gemi kıyıya otururken, diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Tedbir amaçlı Mehmetçik römorkörü olay yerinde geldi. Gece saatlerinde ise dalgaların etkisiyle iskeleye çarpan gemi su alarak battı. Aynı noktada batmış başka bir gemi daha bulunuyor.

ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİĞİ YARATIYOR

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli lodos ve fırtına sonrası Maltepe Sahilinde iskeleye demirli olan Ayiş 1 isimli gemi halatından kurtularak kıyaya sürüklenmiş ve yan yatmıştı. Öte yandan her gün yüzlerce insanın uğrak noktası olan Maltepe Sahil’de kimi çocukların ise gemi içerisine girerek oyun oynadığı görüldü.