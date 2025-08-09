Karayolları, başkentin merkez ilçelerindeki taşınmazlarını satışa çıkardı: Satan satana

Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, satılacak taşınmazlara ilişkin ilan yayınladı.

İlana göre Ankara Etimesgut Elvanköyü’nde bulunan 13 bin 69 metrekare büyüklüğündeki tarla satılacak. Tarla imarsız. Üzerinde ofis ve büro olarak kullanılan yapılar yer alıyor. Tahmin edilen satış bedeli ise 98.1 milyon lira.

Ankara Yenimahalle’de satışa çıkarılan arsa ise Susuz-İmar’da bulunuyor. Taşınmazın yüzölçümü 5 bin 183 metrekare. Arsa vasıflı taşınmaz hisseli. Satışa çıkarılan idarenin hissesi ise bin 696 metrekare. İmarda konut alanı olarak yer alıyor. Tahmin edilen satış bedeli 42.3 milyon lira.

Ankara Mamak Dutluk’taki 4 bin 235 metrekare yüzölçümlü taşınmazdaki idare hissesi 897 metrekare. İmarda ticaret alanı olarak yer alıyor. Tahmini satış bedeli ise 26.9 milyon lira.

İhaleler 27 Ağustos’ta yapılacak. Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazların satış ihalesi kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek.