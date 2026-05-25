Kargo ve postada 2025 rekoru: 1,45 milyar gönderi taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2025 yılı posta sektörü verilerini değerlendirdi. E-ticaret hacmindeki hızlı büyümenin sektöre doğrudan yansıdığını belirten Uraloğlu, 2025 yılında taşınan posta kargosu miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını bildirdi. Yıl genelinde taşınan haberleşme gönderileri ise 224,1 milyona ulaştı.

TESLİMATIN EN ÇOK YAPILDIĞI İLLER

Sektörde yetkilendirilmiş 59 hizmet sağlayıcının faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, kargo gönderilerinde şehirler arası oranın yüzde 82'nin üzerinde olduğunu vurguladı. Teslimatın en yoğun gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu.

TESLİMAT TARİHLERİ

Tüketicilerin hızlı teslimat beklentilerine de değinen Uraloğlu, posta sektörünün alıcı odaklı şekillendiğini ifade etti. Yurt içi kargo gönderilerinin teslimat süreleri incelendiğinde, paketlerin yüzde 7’sinin aynı gün içinde, yüzde 82’sinin ise kabul edildiği günden sonraki iki gün içerisinde alıcısına teslim edildiği kaydedildi.