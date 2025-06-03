Karşılıksız çek ve protesto edilen senetler ile icra dairelerine gelen dosya sayısında artış var: Toparlanma yok!

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle:
- Son aylarda özellikle batık banka kredilerindeki artışla belirginleşen ve icra dosya sayısına da yansıyan borcunu ödeyememe eğilimi, karşılıksız çek ve protesto edilen senet sayılarıyla da kendisini gösteriyor. Bankalara ibraz edildiğinde karşılıksız çıkan çek sayısı bu yıl ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 oranında artarak 74 bin 883’ten 88 bin 593’e yükselirken, bu çeklerin parasal tutarı ise yüzde 50.8 oranında artarak 65.3 milyar liraya çıktı.
- Aynı dönemde vadesinde ödenmediği için protesto edilen senet sayısı da yüzde 32.4 oranında artarak 68 bin 742’den 91 bin 17’ye çıktı. Protesto edilen senetlerin parasal tutarı ise geçen yıla göre yüzde 165 oranında artarak 26.6 milyar lira oldu. Geçen yıl bu dönemde bu tutar 10.1 milyar lira olmuştu.
- İcra dairelerine 1 Ocak - 30 Mayıs günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.6 oranında artarak 4 milyon 189 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 3 milyon 931 bin yeni dosya gelmişti. Aynı günlerde 2 milyon 872 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı.
- UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 30 Mayıs itibariyle 23 milyon 573 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 503 bin adet arttı.
- Vatandaşların, bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan borçlarının toplamı 4 trilyon 728 milyar liraya ulaştı.