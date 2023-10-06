Kârsızlık değil ciro kaybı öldürür
Endüstriyel ve ticari lastik odaklı global şirket Prometeon Tyre Group, dünyada ve Türkiye’de yatırımlarını artırıyor. Şirket, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye’de yatırımlarını 175 milyon Avro’ya çıkaracak.
Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) Gökçe Şenocak ve MEA, Rusya, CIS Bölgesi Pazarlama Direktörü Faruk Uslu, Lizbon’da düzenledikleri toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikasında 2017’de 825 bin adet olan üretim adedini şu anda 1 milyon 850 bine çıkardıklarını belirterek “Prometeon Türkiye olarak, 75 ülkeyi kapsayan “Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya ve Kafkaslar” bölgesinin merkez üssü konumundayız. Üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz” dedi.
Bir numaralı gündemlerinin finansmana erişim olduğunu belirten Şenocak, “150 bayi ile çalışıyoruz. Finansmana erişim zorlaştığı için onları destekliyoruz. Türkiye’de ticari lastik pazarı 2.4 milyon adet civarında. Pazarın bu yıl yüzde 6 büyümesini bekliyoruz. Yüzde 10-13’lük büyümeler artık olmayacak. Şu anda önemli olan mevcut müşteriyi kaybetmemek. Bu dönemde bayilere ciro kaybetmeyin telkininde bulunuyoruz. 1-2 yıl kârsızlık öldürmez ama ciro kaybı öldürür” diye konuştu.
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