Kasım ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken bankalar yeni müşteri kazanmak için promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt veren emeklilere yapılan ödemeler rekor seviyelere ulaştı.

Promosyon miktarı, maaş tutarına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alanlar da bu kampanyalardan yararlanabiliyor.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN CAYMA BEDELİNE DİKKAT Promosyon süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emekliler, mevcut bankalarına cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabiliyor. Bu durumda promosyonun tamamı değil, kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri isteniyor. Başvurular hem banka şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 yıl dolmadan banka değişikliği yapmak isteyenlerin cayma bedelini ödemesi gerekiyor. Uzmanlar, promosyon sözleşmelerinin dikkatle okunması gerektiğini, bankalar arasında seçim yaparken sadece nakit tutarın değil, otomatik ödeme, kart kullanımı ve ek ürün koşullarının da değerlendirilmesini öneriyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

HALKBANK Toplam Promosyon: 12 bin TL

ZİRAAT BANKASI Toplam Promosyon: 12 bin TL

TEB Toplam Promosyon: 21 bin TL

21 bin TL Temel Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödemeler: 9 bin TL

İŞ BANKASI Toplam Promosyon: 24 bin TL

24 bin TL Temel Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Ödemeler: 9 bin TL

GARANTİ BBVA Toplam Promosyon: 25 bin TL

25 bin TL Temel Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Ödemeler: 10 bin TL

DENİZBANK Toplam Promosyon: 27 bin TL

27 bin TL Temel Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödemeler: 15 bin TL

KUVEYT TÜRK Toplam Promosyon: 27 bin 500 TL

27 bin 500 TL Temel Promosyon: 24 bin TL

24 bin TL Ek Ödemeler: 3 bin 500 TL

ING BANK Toplam Promosyon: 28 bin TL

28 bin TL Temel Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Ödemeler: 13 bin TL

TÜRKİYE FİNANS Toplam Promosyon: 29 bin 500 TL

29 bin 500 TL Temel Promosyon: 12 bin TL

12 bin TL Ek Ödemeler: 17 bin 500 TL

YAPI KREDİ Toplam Promosyon: 30 bin TL

30 bin TL Temel Promosyon: 15 bin TL

15 bin TL Ek Ödemeler: 15 bin TL

QNB FİNANSBANK Toplam Promosyon: 31 bin TL

31 bin TL Temel Promosyon: 20 bin TL

20 bin TL Ek Ödemeler: 11 bin TL