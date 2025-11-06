Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasım ayı emekli promosyonları güncellendi: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
6.11.2025 10:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Kasım ayında bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kesmiyor. Uzmanlar, teklifler değerlendirilirken koşullara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların yeni teklifleri neler? Uzmanlar promosyon seçiminde nelere dikkat edilmesini öneriyor? İşte banka banka emekli promosyonu listesi...

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken bankalar yeni müşteri kazanmak için promosyon kampanyalarını güncelledi. Bazı bankalarda 3 yıl taahhüt veren emeklilere yapılan ödemeler rekor seviyelere ulaştı.

Promosyon miktarı, maaş tutarına ve bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yetim aylığı alanlar da bu kampanyalardan yararlanabiliyor.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN CAYMA BEDELİNE DİKKAT

Promosyon süresi dolmadan başka bankaya geçmek isteyen emekliler, mevcut bankalarına cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabiliyor. Bu durumda promosyonun tamamı değil, kalan taahhüt süresine denk gelen kısmı geri isteniyor. Başvurular hem banka şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 yıl dolmadan banka değişikliği yapmak isteyenlerin cayma bedelini ödemesi gerekiyor. Uzmanlar, promosyon sözleşmelerinin dikkatle okunması gerektiğini, bankalar arasında seçim yaparken sadece nakit tutarın değil, otomatik ödeme, kart kullanımı ve ek ürün koşullarının da değerlendirilmesini öneriyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

HALKBANK

  • Toplam Promosyon: 12 bin TL
ZİRAAT BANKASI

  • Toplam Promosyon: 12 bin TL
TEB

  • Toplam Promosyon: 21 bin TL
  • Temel Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödemeler: 9 bin TL
İŞ BANKASI

  • Toplam Promosyon: 24 bin TL
  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödemeler: 9 bin TL
GARANTİ BBVA

  • Toplam Promosyon: 25 bin TL
  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödemeler: 10 bin TL
DENİZBANK

  • Toplam Promosyon: 27 bin TL
  • Temel Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödemeler: 15 bin TL
KUVEYT TÜRK

  • Toplam Promosyon: 27 bin 500 TL
  • Temel Promosyon: 24 bin TL
  • Ek Ödemeler: 3 bin 500 TL
ING BANK

  • Toplam Promosyon: 28 bin TL
  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödemeler: 13 bin TL
TÜRKİYE FİNANS

  • Toplam Promosyon: 29 bin 500 TL
  • Temel Promosyon: 12 bin TL
  • Ek Ödemeler: 17 bin 500 TL
YAPI KREDİ

  • Toplam Promosyon: 30 bin TL
  • Temel Promosyon: 15 bin TL
  • Ek Ödemeler: 15 bin TL
QNB FİNANSBANK

  • Toplam Promosyon: 31 bin TL
  • Temel Promosyon: 20 bin TL
  • Ek Ödemeler: 11 bin TL
  • Promosyon tutarları genellikle 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında ödenmektedir
  • Ek ödemeler fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı gibi şartlara bağlıdır
  • Maaş tutarına göre promosyon miktarları değişiklik gösterebilir
  • En güncel bilgiler için banka şubeleriyle iletişime geçilmesi önerilir.
İlgili Konular: #Emekli #banka promosyon #maaş promosyonu #emekli promosyonları #emeklilik promosyonu