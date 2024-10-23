Kaspi.kz CEO'su satın alım nedenini açıkladı: Hepsiburada el değiştiriyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:27

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:27

Kaspi.kz'nin CEO'su ve kurucu ortağı Mikhail Lomtadze, şirketin Hepsiburada'nın yüzde 65 hissesini satın almasının arkasındaki nedenleri açıkladı. Lomtadze, birçok şirketin değerlendirildiğini ancak Hepsiburada'nın hem cazibesi hem de Türkiye'nin ekonomik ve yapısal gücü nedeniyle tercih edildiğini belirtti.

Almatı'daki Kursiv Ekosistemler Forumu'nda konuşan Lomtadze, Türkiye'nin büyük pazar hacmi ve 85 milyondan fazla nüfusu ile çekici bir pazar sunduğunu ifade etti.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kaspi.kz'nin teknoloji ve uzmanlığını Hepsiburada ile paylaşmayı planladığını dile getiren Lomtadze, her yıl hizmet geliştirme, tasarım ve destek alanlarına yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Bu yatırımların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynayacağını ekledi.

Lomtadze, yerel işletmelerin rekabet gücünü artıran bu tür yatırımların önemine dikkat çekerek, Kaspi.kz'nin sunduğu teknolojilerin dünya çapında en iyisi olduğuna inandığını belirtti.

YASAL PROSEDÜRLER TAMAMLANACAK

Geçen hafta Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yaklaşık yüzde 65 hissesini 1,13 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almak için adım attı. Türkiye'deki düzenleyici onaylar ve yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından işlemin 2025'in başlarında tamamlanması bekleniyor. Satın almanın ardından her iki şirketin de markaları ve işletme yapılarını koruyacağı ifade edildi.