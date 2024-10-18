Hepsiburada Kazak şirket tarafından satın alınıyor: 1,13 milyar dolarlık anlaşma!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 12:54

Güncelleme: 18.10.2024 - 12:54

Kazakistan merkezli teknoloji şirketi ve online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada'nın yüzde 65,41 hissesini 1,13 milyar dolar karşılığında almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kaspi.kz, Hepsiburada'nın sahibi D-Market'in hisselerinin yüzde 65,41'ini satın almak için Doğan ailesi üyeleriyle yapılan anlaşmanın dün imzalandığını bildirdi. Satın alma işleminin gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları ise kapanıştan sonraki 6 ay içinde ödenecek. Dün 2,2 dolardan kapanan Hepsiburada'nın piyasa değeri, LSEG verilerine göre 707 milyon dolar olarak belirlendi.