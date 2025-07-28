Kayıp olan Veli Eren Atay'dan iki yıldır haber alınamadı: 'Oğlumuzun mezarı bile yok'

İzmir'in Çeşme ilçesinde 15 Temmuz 2023'te kaybolan Veli Eren Atay'dan hâlâ haber yok. Aradan geçen iki yıla karşın oğullarına ulaşamayan Ebru ve Mehmet Atay çifti, Karşıyaka'dan Çeşme'ye, oğullarının kaybolduğu Deliklikoy'dan sosyal medyaya uzanan bir arayış yürütüyor.

Her sokakta afişler asan, her ihtimali değerlendiren aile, kamuoyundan destek bekliyor. Eldeki bilgilere göre, Veli Eren Atay, 15 Temmuz günü Karşıyaka'daki evinden çıkarak Çeşme'ye gitmiş, akşam saatlerinde ise arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübünde eğlenmişti. Görgü tanıklarının ifadelerine ve kamera kayıtlarında Atay'ın birlikte eğlenmeye gittiği arkadaşları saat 02.30 civarında mekândan ayrıldıkları görülüyor. Veli Eren ise 04.00 civarında dışarı çıkıyor ve sonra kendisinden bir daha haber alınamıyor.

TELEFONU MANİSA'DAN ÇIKTI

Veli Eren Atay'ın cep telefonunun sinyalini takip eden ekipler, cihazın Manisa'da bir ailenin elinde olduğunu belirledi. Ailenin ifadesine göre telefon Çeşme'de bir plajda bulunmuş, bir süre evde tutulmuş ve daha sonra format atılarak kullanılmaya başlanmıştı.

Oğlunun kaybına ilişkin konuşan anne Ebru Atay, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "Oğlumuzun kaybının unutulmasını istemiyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz. Bu acı ölümden beter. Ölmüş olduğunu bilsek, en azından bir mezarı olurdu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ ARANIYOR

Aile, özellikle 15-16 Temmuz 2023 tarihlerinde Çeşme Deliklikoy civarında bulunan tatilcilerden o güne ait fotoğraf ve videoları paylaşmalarını bekliyor. Küçük bir ayrıntının bile önemli olabileceğini vurgulayan aile, savcılık dosyasındaki gizliliğin kaldırılmasını ve olayla ilgili tüm bilgi-belgelere erişebilmelerini istiyor.