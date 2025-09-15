Kaz Dağları’nı tahrip etmişti: O şirket Türkiye’den çekildi!

Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye’deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projelerini kapsayan tüm varlıklarını, Nurol Holding'e bağlı Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 470 milyon dolar nakit bedelle devretmek için kesin anlaşmaya vardığını açıkladı.

SATIŞ GELİRİ NASIL KULLANILACAK?

Şirketten yapılan açıklamada, satıştan elde edilecek gelirin Kuzey Amerika’daki yüksek getirili projelerin finansmanında ve borçların azaltılmasında kullanılacağı belirtildi. Anlaşmaya göre, Alamos Gold’a yapılacak ödeme üç dilimde gerçekleştirilecek; kapanışta 160 milyon dolar, birinci yıl dönümünde 160 milyon dolar, ikinci yıl dönümünde ise 150 milyon dolar ödenecek.

NUROL’UN TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ

Nurol’un iştiraki Tümad, halihazırda Türkiye’de iki madende altın ve gümüş üretimi yapıyor. Alamos Gold ise Çanakkale sınırları içindeki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt sahalarında faaliyet yürütüyordu.

KAZ DAĞLARI TARTIŞMALARI

Şirketin Kirazlı’daki bakır madeni 2019’da Kaz Dağları’ndaki ağaç kesimi ve su kaynaklarını kirletme iddialarıyla gündeme gelmişti.