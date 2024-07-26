Kemeraltı esnafı tek başına

Yayınlanma: 26.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.07.2024 - 04:00

Alım gücü her geçen gün düşerken esnaf da bir bir kepenk kapatmaya başladı. İzmir’in ticaret merkezi Tarihi Kemeraltı’nda iki bayramda sokaklar boş kalırken esnaf düğün ve nişan sezonunda da umduğunu bulamadı. Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Girgin “Açık hava çarşısı olarak yaz ayı okul tatili, gurbetçilerin İzmir’e gelişi ve düğün-sünnet sezonu olağan iş hacmini ekstra destekleyen günlerdir. Esnafın geçmiş yıllardaki borç yüküne bir nebze fayda sağlardı. Lakin ülke ekonomisinin düzensizliği, piyasa koşullarındaki her giderin artması, müşterinin alım gücünün aynı oranda artmadan geriye doğru eksilmesi bizim tıkandığımız noktadır” diye konuştu.

“GURBETÇİ DAHİ PAHALILIKTAN ŞİKAYETÇİ”

Bu sezon ciddi bir daralmanın olduğunu belirten Girgin “Devletin bu konudaki attığı adımlar maalesef piyasayı rahatlatmıyor. Gider kalemleri ve gelir arasında ciddi bir makas aralığı var. Bu sezon inanılmaz bir durgunluk ve daralma var. Esnaf, yükünü hep sabır, metanet ve şükürle ayakta kalmaya çalışıp bir sonraki sezona atar. Mutsuz bir dönemdeyiz. Düğünler eskisi gibi değil. Gurbetçiler bile pahalılıktan şikayetçi ve Türkiye’ye tatile gelmiyor” dedi.

“YÜK KAPANMIYOR”

AKP iktidarının yanlış ekonomik politikalarından şikayetci olan Girgin “Bayramların yoğunluğunu artık unuttuk. Uzun tatil günleri, yine alım gücünün düşüklüğü, öncelikle ailelerin çocukları dışında kendilerine bir şey almayı ötelemesi, kredi kartı borçlarının piyasaya yansıması bizim gibi çarşıları vurdu. Az veya çok demeden iş çevriliyor ama arkadan gelen yük kesinlikle kapanmıyor. Pandemi döneminin izleri ve ekonomik olarak yapılan piyasa yanlışları bizi çok etkiledi ve bunun sebebi esnaf değil” değerlendirmesinde bulundu.

“YATIRIM GEREKİYOR”

Çözümün yatırımda olduğunu ifade eden Girgin “ Artık esnaf da tek başına. Hele ki İzmir’in gelirinin İzmirliye yetmediğini düşünürsek bizim yerli ve yabancı turistti İzmir’e kazandırmaya yönelik adım atmaya ihtiyacımız var. Şehir ciddi yatırım görmeli ve var olan sorunlarını çözüme kavuşturmalı. İzmir bir şekilde merkezi hükümetle beraber çalışmalı ve barışmalı. Yatırım her zaman şehir ve ülkeye fayda sağlar. Sadece doğru ve vicdanlı yatırım. Şehrin eksiği neyse. Ekonomik olarak piyasa koşullarının güvenirliği şart” ifadelerini kullandı.