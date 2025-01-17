Kemeraltı yaşama tutunmaya çalışıyor

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Dünyanın en büyük açık hava çarşılarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı 2025’e krizle girdi. Çarşıda kiralara da TÜFE oranında yüzde 60’a varan zamlar yapılırken esnaf, yurttaşın cebine aynı oradan para girmeyeceği için zor bir yıl geçirecek. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşıda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de özel mülk sahiplerinin de TÜİK’in enflasyon rakamına göre zam yaptığını ifade ederek “Enflasyon oranı bizim için yüksek. Çünkü piyasaya girecek olan paranın çoğalmadığını görüyoruz. Asgari ücretle emeklinin aldığı zamlarla piyasa koşullarının rahatlamamasından ötürü bu oran çok yüksek. Esnaf, müşteriden para kazanacak. Müşterinin parası yoksa nasıl harcayacak? Esnaf nasıl kirasını, sigortasını, aldığı malı parasını, vergisini, KDV’sini ödeyecek” diye sordu.

"NASIL ALTINDAN KALKACAĞIZ BİLMİYORUM"

Esnafın kiraları ödemekte zorlanacağına dikkat çeken Semih Girgin, “Nereye gidecek bu esnaf? Nerde bir daha sıfırdan başlayacak? Nerede bir daha müşteriyi kendini bağlayacak, dekor yapacak, mala bağlanacak? O yüzden fedakârlıklarla yaşama tutunmaya çalışıyoruz. Bu artışlarla ciddi sıkıntımız var. İkili ilişkiyle çözmeye çalışıyorlar. Çözemediklerini de maalesef mahkemelik duruma geliyor. Vakıflarda olanlar, mahkeme yoluna gidemiyorlar. Çünkü haklarını alamayacaklarını veya vakfın mahkeme sonrası kendisini orada tutmayacağını düşünüyor. Böyle çekişmeli karın ağrısı olan bir 2025’in başlangıcındayız. Ekonomi zaten 2025’te ciddi olarak bize bir yük bindirdi, vergilerle. Altından nasıl kalkacağız bilmiyorum. Esnaf zor durumda. Biz o kadar çok enflasyona alıştırıldık ki sanki bir meziyetmiş gibi enflasyon değerine göre bir zam yapma gereği duyuluyor. Ama ona istinaden de mallara o kadar büyük zam yapamıyorsunuz” diye konuştu.