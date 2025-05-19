Kendi yaptırdıkları araştırmada AKP’yi üzen tablo: Ekonomi yönetimine güven dipte!

AKP'nin tarafından düzenli olarak yaptırılan kamuoyu araştırmalarının nisan ayı sonuçları, parti yönetimine sunuldu. Ekonomiden siyasete birçok başlığı içeren çalışmada, halkın ekonomi yönetimine olan güveni ile CHP’nin boykot çağrılarına bakışı öne çıkan konular arasında yer aldı.

Araştırmaya göre, ekonomi yönetimine duyulan güvenin nisanda bir miktar arttığı tespit edildi. Katılımcıların yüzde 26,1’i “hiç güvenmiyorum”, yüzde 36’sı ise “güvenmiyorum” yanıtını verdi. “Ne güveniyorum, ne güvenmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 12,9 olurken, yüzde 22’si “güveniyorum”, yüzde 3’ü ise “çok güveniyorum” dedi.

Nisan raporunda, ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağı yüzde 10’luk ek ithalat vergisinin enflasyona etkisi de sorgulandı. Katılımcıların yüzde 33,6’sı bu verginin “enflasyona etkisi olmaz” görüşünde birleşti. Yüzde 29,9 “enflasyonu bir miktar artırır”, yüzde 19,7 “enflasyonda çok artışa sebep olur”, yüzde 12,5 “enflasyonu düşürür”, yüzde 4,3 ise “çok düşürür” yanıtını verdi.

BOYKOT ÇAĞRISI TOPLUMDA KARŞILIK BULDU

CHP’nin yaptığı boykot çağrıları da araştırmaya dahil edildi. Katılımcıların yüzde 62,2’si bu çağrıyı desteklediğini belirtirken, yüzde 37,8’i ise “boykota karşıyım” dedi. Boykot konusundaki tutumun, siyasi eğilimlere göre değiştiği gözlemlendi.