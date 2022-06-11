Kerem Bürsin ve Cem Bölükbaşı’ndan BMW M’in 50. yılına özel performans
Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW, BMW M markasının 50 yılını birbirinden farklı video içeriklerle kutlamaya devam ediyor. Markanın sosyal medya hesapları için hazırlanan içeriklerde BMW M8 Competition Coupé'nin direksiyonuna geçen Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı'na Kerem Bürsin de eşlik ediyor.
BMW'nin performans otomobilleri için kurduğu M markası, 50 yılını kutlarken, otomobil severleri de Instagram sayfasından paylaşılan videolarla bu heyecana ortak ediyor. Milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in BMW M'in ürün gamındaki en güçlü otomobillerinden biri olan BMW M8 Competition Coupé'nin direksiyonu başına geçtiği anlar Instagram Reels olarak yayınlandı.
Çekimleri İstanbul Park’ta gerçekleştirilen videoda Bölükbaşı ve Bürsin’in yarış ruhunu anlatan rekabetçi söylemleri otomobilin gücünü öne çıkaran görüntülerle bir araya geldi.
BMW M8 COMPETİTİON COUPÉ HAKKINDA
BMW M8 Competition Coupé, ikonik stili ile BMW M otomobilleri adına yeni bir tasarım dili oluştururken dinamik performansını da çarpıcı bir şekilde sergiliyor. İç tasarımında bulunan, lüks ve sportif detaylar ayrıcalıklı bir atmosfer yaratıyor. 4.4 litrelik motor hacmine sahip olan, M TwinPower Turbo teknolojili 8 silindirli motor 625 beygir güç ve 750 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamlayan BMW M8 Competition Coupé, 0'dan 200 km/s hıza ise 10.6 saniyede ulaşıyor. BMW M8 Competition Coupé’nin, dört kapılı gövdeye sahip olan gran coupé versiyonu da bulunuyor.
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