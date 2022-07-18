Kerim Ülker: Türk şirketleri ambargoyu delmeyi teklifini reddediyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:59

Türkiye son 6 yılda Rusya’dan iki kez ambargo yedi. Türkiye Rusya’dan ilk ambargo kararını 2015 sonunda 'Uçak Krizi' ile başlayıp almıştı. Konuyla ilgili Dünya yazarı Kerim Ülker, "Ruslar ambargoyu delmeyi teklif ediyor, Türk şirketler reddediyor" başlığıyla bir yazı yayımladı.

Ülker'in yazısında öne çıkanlar şu şekilde...



"ABD, AB, başta olmak üzere Batılı devletlerin işgali protesto etmek amacıyla başlattığı yaptırım ve ambargo kararlarına Ankara henüz katılmadı. Her ne kadar bazen kısık sesle de olsa Batılı ülkelerden Ankara’nın bu sürece katılmasına dair mesajlar verilse de konunun ilişkiler gündeminde yüksek sesle dillendirildiği söylenemez. 10 binden fazla yaptırıma maruz kalan, dünyaca ünlü şirketlerin çekildiği Rusya pazarı, Türk firmaları için fırsat doğurdu. Birçok uluslararası firmanın yerini başta Arçelik, Flo gibi Türk firmalar alıyor. Henüz yaptırıma katılan bir Türk şirketi bulunmuyor.

RUS MEDYASI DA DOĞRULUYOR

Türkiye’nin Kremlin Rejimi’ne karşı açık kapı politikası Rus şirketleri için de fırsat anlamına geliyor. Rus şirketler, yaptırımları delmek için Türk şirketlerle görüşüyor, anlaşma zemini arıyor.

Moscow Times’ta yer alan haberde büyük bir lojistik şirketinin sahibinin, yarı iletken ve transistörlü ürünlerin Türkiye’ye sevkiyatlarında “Rusya’ya yeniden ihracatı yasaktır” ibaresinin kullanıldığını aktardı. Gazeteye bilgi veren Shuttle Logistic şirketinin müdürü Nikita Kazarinov, “Türkiye üzerinden Rusya’ya uçak yedek parçası getirmemizi yasakladılar” dedi.

Yakın dönemde Türkiye, Rusya’ya konulan ambargoya katılmadı. Ancak yakın zamanda Ankara’dan bir tavır beklentisi beklenebilir. Moskova’ya giderken, eldeki bulgurdan olmamak adına temkinli davranmak gerekiyor. 6 yıl öncesinde Türkiye’ye ambargo üzerine ambargo koyan, meclisinde “İstanbul’a nükleer bomba atalım” diyerek tehdit eden Rusya, şimdi Türkiye’den destek bekliyor. Bu da işin başka bir boyutu…"