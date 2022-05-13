Kervan Gıda, finansal sonuçlarını açıkladı
Kervan Gıda, 2022 yılı 1. çeyrek konsolide satış gelirini 2021 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 208,5 oranında artırdı.
Kervan Gıda, 2022 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2022 yılı 1. çeyrek konsolide satış geliri 2021 yılının aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 208,5 artarak 997,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Brüt kâr marjı yüzde 27 olan Kervan Gıda’nın konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) marjı da yüzde 14,0 olarak gerçekleşti. Şirketin, 2021 yılı aynı döneminde 62 milyon TL olan FAVÖK’ü 2022 ilk çeyreğinde yüzde 123,8 artışla 139,7 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar
İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, yakın coğrafyadaki savaşın da etkilediği zor ekonomik koşullara ve globalde artan hammadde, lojistik ve enerji fiyatlarına rağmen şirket karlılığının beklentiye uygun olduğunu belirtti. Burhan Başar, yaklaşık 3000’den fazla çalışan ve 7 üretim merkezinden oluşan faaliyetlerin tümünde verimlilik artışının esas olduğunu ve şirketin odağının yalınlaşarak büyümek olduğuna dikkat çekti. Başar, “Rekabet koşulları zorlu küresel pazarda avantaj kazanmak için sadece satış gelirlerini artırmakla yetinmiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya olan gayretimizle sürdürülebilir ve karlı bir büyüme sağlamak, kayıpları bulmak ve ortadan kaldırmak, tüm süreçlerde yalınlık prensibini oluşturmak için büyük bir dönüşüm sürecini başarıyla yönetiyoruz” dedi.
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