KESİAD Başkanı Günel'den aflara tepki: Vergi ödemeyen ödüllendiriliyor

Yayınlanma: 28.04.2023 - 10:02

Güncelleme: 28.04.2023 - 10:02

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KESİAD) geleneksel olarak her ay düzenlediği Perşembe Kahvaltısı toplantısı gerçekleşti. Toplantıya İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Kemalpaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Orhan Rahmi Fesçekoğlu, geçmiş dönem KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, geçmiş dönem ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, KOSBİ Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu ve KESİAD üyeleri katıldı.

“VERGİ ÖDEMEYEN ÖDÜLLENDİRİLİYOR”

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel ise verginin son derece önemli bir vazife olduğunu ifade ederek vergi yapılandırmalarının bu kadar sık yapılmasının vergisini ödeyenlerin mağdur olmasına neden olduğunu söyledi ve “Vergisini ödeyen ile ödemeyen noktasında ödemeyenin ödüllendirildiği bir sisteme doğru yol aldık. Bunun son bulması gerekiyor” diye konuştu.

İzmir’in ödediği verginin son derece yüksek olduğunu ancak merkezi yönetimden yeteri kadar yatırım almadığına işaret eden Günel, “2021 yılı için bu rakam 40 da 1 olarak ifade ediliyordu. 2022 rakamları net olmamakla beraber yine büyük bir makas olduğu aşikar. Seçimlerden sonra iktidara gelen hükümetten beklentimiz İzmir’in ödediği vergi kadar yatırım almasıdır” ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA BİSİKLET GELİYOR

KESİAD olarak yürüttükleri faaliyetleri de paylaşan Günel, Kemalpaşa’ya yerleşen depremzede çocuklara 23 Nisan Şenliği organize ettiklerini ve tüm çocuklara bisiklet hediye edeceklerini ifade etti. Bölgeye destek olması açısından tüm bisikletlerin de Adana’dan satın alındığına işaret eden Günel, “Siz değerli iş insanlarının desteğiyle, güzel bir organizasyon ile tüm bisikletlerimizi satın aldık, hepsi bugün yolda. Hafta sonu şenlikte hepsini çocuklarımıza teslim edeceğiz, güzel bir şenlik yapacağız” diye konuştu.

CUMHURİYET TARİHİNİN 40. AF YASASI

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren ve 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu’nun ayrıntılarını paylaşan İzmir Vergi Dairesi Müdürü Ömer Alanlı, çıkan vergi af yasasının Cumhuriyet tarihinin 40. Vergi af yasası olduğunu hatırlatarak, “Maliye camiası olarak bizim de çok sevimli bulduğumuz bir yasa değil bu af yasaları. Geçen sene çok iyi çalıştık, bunun meyvelerini de topladık. 2022 yılında İzmir’de 179 milyar TL vergi topladık. Bize verilen hedeflerin üzerine çıktık. Tahsilat oranımız da yüzde 95’lere ulaştı, bunda sizin, iş dünyasının da büyük katkısı ve etkisi var” dedi.

Vergisini ödeyen kesimin bu vergi aflarına tepki gösterdiğini söyleyen Alanlı, “Ancak bir beklenti oluşuyor ki merkezi hükümet de bu yönde bir karar alıyor. Ancak bizler de vergi ödeyen kesimin talep ve düşüncelerini her fırsatta merkezi hükümet ile paylaşıyoruz, bunu da yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.