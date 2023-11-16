KESK, alım gücü hızla düşen yurttaşın içinde bulunduğu zorlu koşullara dikkat çekti: Çay-simit 7 bin 200 TL!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), dün yurt genelinde bütçedeki haksızlıklara karşı eylemler yaparken 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır’da miting kararı aldı.

“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” görüşünü dile getiren KESK, ekonominin ve emekçilerin güncel durumuyla ilgili şu tespitleri ortaya koydu:

İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz.

Türkiye, ortalama enflasyonu yüzde 8 olan OECD ülkeleri içinde yüzde 72 ile lider durumda.

Bir bardak çay 10 lira, bir simit 10 lira. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 liraya ihtiyacı var. Oysa emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 lira, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 liralık asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda.

Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini yüzde 36’ya çıkardı. Milyonlarca kamu emekçisine ise 2024 yılı için bunun 11 puan altında maaş artışı dayatıldı. Ama vergiler 2023’e göre yüzde 132 artırılıyor.

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