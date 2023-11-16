KESK, alım gücü hızla düşen yurttaşın içinde bulunduğu zorlu koşullara dikkat çekti: Çay-simit 7 bin 200 TL!
Türkiye, ortalama enflasyonu yüzde 8 olan OECD ülkeleri içinde yüzde 72 ile lider durumda. Dört kişilik bir ailenin üç öğün kişi başına bir çay ve bir simit tüketse bile aylık en az 7 bin 200 TL harcaması gerekiyor. Emeklilerin yarısı 7 bin 500 TL, çalışanların yarısı 11 bin 402 TL’lik asgari ücretle geçinmek zorunda. İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle toplanacak her 100 TL’lik verginin 17 TL’si borçların sadece faiz ödemesine, 5 TL’si “teşvik” adı altında şirketlere, 3 TL’si müşteri garantili şehir hastaneleri ile yol ve köprülere gidiyor. Sadece 3 TL istihdama ayrılıyor.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), dün yurt genelinde bütçedeki haksızlıklara karşı eylemler yaparken 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır’da miting kararı aldı.
“Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz” görüşünü dile getiren KESK, ekonominin ve emekçilerin güncel durumuyla ilgili şu tespitleri ortaya koydu:
- İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı. Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz.
- Türkiye, ortalama enflasyonu yüzde 8 olan OECD ülkeleri içinde yüzde 72 ile lider durumda.
- Bir bardak çay 10 lira, bir simit 10 lira. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 liraya ihtiyacı var. Oysa emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 lira, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 liralık asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda.
- Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini yüzde 36’ya çıkardı. Milyonlarca kamu emekçisine ise 2024 yılı için bunun 11 puan altında maaş artışı dayatıldı. Ama vergiler 2023’e göre yüzde 132 artırılıyor.
İSTİHDAMA 3 LİRA AYRILDI
- Toplanacak her 100 lira verginin ise 17 lirası iktidarın aldığı borçların sadece faiz ödemesine, 16 lirası savunma ve güvenlik harcamalarına, 5 lirası “teşvik” adı altında büyük patronlara, 3 lirası müşteri garantili şehir hastaneleri ile yol ve köprülere gidecek. Buna karşılık her 100 liralık verginin sadece 4 lirası yoksullukla mücadeleye, 4 lirası tarım ve ormancılığa, 3 lirası istihdama, 2.7 lirası hukuk ve adalete, 36 kuruşu çocukların korunmasına, 53 kuruşu kadının güçlendirilmesine ayrılıyor.
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