KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak: ‘TÜİK hepimizle dalga geçmiştir’

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:11

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:11

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) dün Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde eylem düzenledi. Eylemde “Zam, zulüm, işkence işte AKP ve AKP’den hesabı emekçiler soracak” sloganları atıldı. Basın açıklamasını tüm işçiler adına KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak yaptı. TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçek verilerden en az yarı yarıya düşük olduğunu söyleyen Koçak, “TÜİK maaş artışlarımızı kara delik gibi yutmaya devam ediyor. Kamu emekçileri ve emeklileri bir kez daha TÜİK üzerinden yoksulluğa ve sefalete mahkûm edilmiştir” dedi. TÜİK’e göre enflasyonun aylık yüzde 1.64, yıllık ise yüzde 71.60 artış gösterdiğine işaret eden Koçak, Enflasyon Araştırma Grubuna (ENAGrup) göre aylık yüzde 4.27, yıllık yüzde 113.08 arttığına dikkat çekti. Bu kapsamda Koçak, “TÜİK sadece yalan söylemekle kalmamış hepimizle dalga geçmiştir. Biliyoruz ki, TÜİK rakamlara takla attırarak gerçek enflasyonu gizliyor! TÜİK, iktidarın talimatlarıyla, masa başı hesaplamalarla iktidarın daha baştan belirlediği rakamları açıklıyor. Gerçekler ortaya çıkmasın diye kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen enflasyon hesaplamasının temelini oluşturan madde fiyat listesini açıklamıyor. Yandaş konfederasyonla yaptığı satış sözleşmeleri yetmiyormuş gibi TÜİK eliyle de alın terimize, emeğimize göz koyuyor” ifadelerini kullandı.

‘EMEKÇİLER VE EMEKLİLER HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLİYOR’

Maaş artışı yapılmamasının yanı sıra var olanın da ceplerinden alındığını belirten Koçak, “Yaşadığımız gerçek enflasyon, hayat pahalılığı altında kamu emekçileri, emeklileri ezim ezim eziliyor. Ortalama kira bedelinin en az 15 bin TL olduğu günümüzde 17 bin liraya mahkûm edilen asgari ücretliler inim inim inliyor. Buna rağmen İngiltere’de özel şirketlere danışmanlık yaparken Saray’dan çağrılarak gelen Hazine ve Maliye Bakanı ‘Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde’ diyerek gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor” diye konuştu.

‘AKP İKTİDARININ SALDIRISI ALTINDAYIZ’

Tüm ülke olarak yurttaşların ‘AKP iktidarının saldırısı altında’ olduğunu söyleyen Koçak, “Dört bir yandan elimizde avucumuzda ne varsa almak, hakkımız olanını gasp etmek istiyorlar. ‘Kamuda Verimlilik ve Tasarruf’ adlı paket bu saldırıların son örneğidir. Ülkenin kaynaklarını özelleştirdiler, beton ekonomisine gömdüler. Kentlerimizi yağmaladılar, doğayı talan ettiler, bütçenin önemli kısmını silahlanmaya ayırdılar. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergileri; ‘muafiyetlerle’, ‘indirimlerle’, ‘istisnalarla’, ‘aflarla’ bir kalemde sildiler. Sayıştay raporlarına da yansıdığı gibi Kamu Özel İşbirliği Projesi adı altında, yandaş müteahhitlere şehir hastaneleri, havalimanları, yol ve köprüler üzerinden milyonlarca dolar aktardılar” dedi. İktidarın şatafattan, özel uçaklardan, lüks makam araçlarından, yazlık ve kışlık saraylardan vazgeçemediğini ifade eden Koçak, “Eşlerini, dostlarını, hısım akrabalarını, mülakatla, torpille kamu kadrolarına doldurmaktan üç, dört yerden maaş bağlamaktan vazgeçmiyorlar. Şimdi dönüp bize ‘Ekonomiyi batırdık, kamu kaynaklarını tükettik, faturasını size kestik’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, “Balonların nolmalde uçması gerekir değil mi? AKP’nin, Hazine ve Maliye Bakanı’nın ve TÜİK’in gerçek olmayan beyanları balonları ağırlaştırdığı için bu balonlar uçmuyor. Biz de bu balonları patlatıyoruz” dedi ve üzerinde çeşitli eleştirel yazılar yazan siyah balonlar patlatıldı.