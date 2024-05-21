KESK meydana çağırıyor

Tasarruf paketine tepkiler büyürken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), emekçileri ve sendikaları sokağa çağırdı.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 21.05.2024 - 04:00
KESK meydana çağırıyor
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KESK’e bağlı sendikalarla ortak mücadele için karar aldıklarını söyleyen KESK Eşbaşkanı Ahmet Karagöz, “Bugünden itibaren diğer sendikaları ve konfederasyonları ziyaret ederek ortak bir mücadele programı için çalışacağız. Bu kapsamda emek dünyasının tüm kesimlerini meydanlara çağıracağız. Sermaye gruplarına, cemaatlere ve tarikatlara milyarlar aktarılırken memurun, emekçinin haklarından kesinti yapılamayacağını iktidar sahiplerine haykıracağız. Herkesi siyasi iktidarın uygulamalarına hep birlikte ses çıkarmaya çağırıyoruz” diye konuştu.


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