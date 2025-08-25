KESK'ten Hakem Kurulu'nda görüşülen maddelere tepki: 'Talepler arasında uçurum var'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından yapılan açıklamada, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda görüşülen maddelerin bir kazanım olmadığı vurgulanarak, “Bu maddelerin bir kısmı da 'yapılacak', 'edilecek', 'ihtimam gösterilecek' gibi toplu sözleşme maddesi değil, iyi niyet sözleşmesi maddeleriydi. Daha da vahimi Memur-Sen’in üzerinde 'uzlaştık, Hakem Kurulu’nda yok sayılmasın' dediği bu maddeler ile Memur-Sen’in kamuoyu ile paylaştığı talepler arasında uçurum var” denildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere üçüncü kez toplandığı sırada, Kamu Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sayıştay'ın önünde bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada, hakeme üye vermediğimizde oluşacak tabloda; uzlaşılan ve hakemin önüne giden 58 maddenin yok sayılmasının ve önceki kazanımlarımızın akıbetinin belirsizliğe mahkum edilmesi kamu görevlisinin aleyhine olacaktır. Memur-Sen’in vazgeçemediği, hakem toplantısına katılmaya gerekçe gösterdiği 58 maddeye ilişkin tutanak elimizde. Bir önceki toplu sözleşmede Hakem Kurulu’nun verdiği karar, 4 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar da elimizde. Buna göre, Memur-Sen’in bugüne kadarki 'en kapsamlı sözleşme olabilir' diyerek övündüğü 58 maddeye baktığımızda, bunlardan 58 maddenin 43’ü; 2023’te Hakem Kurulu Kararı'ndaki maddeler ile noktasına, virgülüne kadar bire bir aynı. Sadece 3 madde yeni maddedir. Bu maddelerde bazı personele verilmekte olan tazminat oranlarının, mali sorumluluk zammının 7, 8 puan artırılmasından ibarettir. Yani bugünkü rakamlarla bazı personelin maaşlarının sadece 780 ile 890 TL arasında artırılmasından, söz konusu personel açısından ortalama yüzde 1,2 puanlık maaş artışından ibarettir. 58 maddenin geri kalan 12’si, 2023’te Hakem Kurulu Kararı'ndaki maddelere küçük rötuşlarla eklenmesinden ibarettir. Bunlar da yine bazı personele verilen ek ödeme oranlarının, sorumluluk zamlarının, tazminat oranlarının 5 ile 15 puan arasında arttırılmasından ibarettir. 'TALEPLER ARASINDA UÇURUM VAR' Söz konusu puanların bugünkü karşılığı 560 TL ile bin 670 TL arasında değişmektedir. Ancak her zaman olduğu gibi büyük puanlardan yararlananların büyük bölümü müdür, müdür yardımcısı, daire başkanı, daire başkanı yardımcısı, fakülte sekreteri gibi üst düzey kadrolardır. Koruma ve güvenlik görevlilerine ise buradan sadece 5 puan yani 560 TL düşmektedir. Bir günlük yemek parasına bile yetmeyen bu rakamın koruma ve güvenlik görevlisi maaşındaki karşılığı sadece yüzde 1’dir. Biliyoruz şimdi şunu diyecekler, aynı da olsa bu aynı maddeleri yeni toplu sözleşmede korumak da büyük kazanım. Evet söz konusu maddeler de bir kazanım olsaydı bu elbette doğru olurdu. Ama bu maddelerde zaten bir kazanım yoktu. Bu maddelerin bir kısmı da 'yapılacak', 'edilecek', 'ihtimam gösterilecek' gibi toplu sözleşme maddesi değil, iyi niyet sözleşmesi maddeleriydi. Daha da vahimi Memur-Sen’in üzerinde 'uzlaştık, Hakem Kurulu’nda yok sayılmasın' dediği bu maddeler ile Memur-Sen’in kamuoyu ile paylaştığı talepler arasında uçurum var.

'TALEP NEREDE, UZLAŞMA NERDE?'

Örneğin Memur-Sen, kreş sorununa ilişkin ne talep etmişti? Aynen şöyle demişlerdi: 'Ücretsiz kreş hizmeti sunulmasını, sunulamayan yerlerde her çocuk için 8 bin 780 lira kreş yardımı verilmesini istiyoruz.' Peki, uzlaştık dedikleri metinin 30. maddesinde Kreş hizmeti nasıl düzenlenmiş:

'Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini arttırma konusunda ihtimam gösterir'. Talep nerede, uzlaşma nerde? Bir başka örnek her fırsatta aile yılının önemine dikkat çeken Memur-Sen eş yardımı ve çocuk yardımı konusunda ne talep etmişti. Aynen şöyle demişlerdi: 'Eş yardımının 11 bin 710 TL’ye, çocuk yardımının, 2 çocuğa kadar her çocuk için 5 bin 850 TL'ye, 3 ve üzeri çocuk için 8 bin 780 TL'ye çıkarılmasını istiyoruz'. Peki, uzlaştık dedikleri metinin 38. maddesinde Aile yardımı ödeneği nasıl düzenlenmiş? '657 sayılı Kanunun 202’nci maddesi uyarınca eş için '2 bin 134 olarak uygulanan aile yardımı ödeneği gösterge rakamı '2 bin 273' olarak uygulanır'. Bu madde 5. Toplu sözleşmeden beri aynı zaten. Bu, şu anlama geliyor: Bugün 2 bin 660 TL olan eş yardımı Ocak 2026’da yüzde 11 zamla 2 bin 952 TL olacak. Bugün 2 çocuk üzerinden 878 TL olan çocuk yardımı ise Ocak 2026’da yüzde 11 zamla 974 TL olacak. Kısacası Memur-Sen 11 bin 710 TL’ye çıkarılmasını istediği eş yardımının bunun yaklaşık dörtte birine denk gelen rakama, çocuk başına 5 bin 850 TL’ye çıkarılmasını istediği çocuk yardımının bunun onda birine bile denk gelmeyen bir tutarda kalmasını 'kazanım' sayıyor. Daha çok örnek verebiliriz. Şimdilik bu kadarla yetiniyoruz."

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı yarın saat 14'te başlayacak.