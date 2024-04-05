KESK toplu sözleşmesinin yenilenmesini istedi

Yayınlanma: 05.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2024 - 04:00

TÜİK’in 3 aylık enflasyonu (TÜFE) yüzde 15.06 açıkladı. Buna göre maaşlardaki kaybı hesaplayan KESK, 30 bin 500 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının 3 ayda 4 bin 593 TL eridiğine dikkat çekti.

Yine 35 bin TL olan ortalama kamu emekçisi maaşı 3 ayda 5 bin 271 TL, 14 bin 500 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 184 TL, 18 bin TL olan ortalama memur emeklisi aylığı da 2 bin 710 TL eridi. Ayrıca 10 bin TL olan en düşük işçi emeklisi aylığı da 1506 TL eridi.

Toplu sözleşmenin 3 ayda kadük olduğunu belirten KESK, toplu sözleşmenin derhal yenilenmesini istedi. Büro Emekçileri Sendikası (BES) ise kamu emekçilerinin enflasyonunu, TÜİK’in 68.50 olarak açıkladığı yıllık TÜFE sonucunun 36.74 puan üzerinde yüzde 105.23, yıllık gıda enflasyonunu da TÜİK rakamının 33.61 puan üzerinde yüzde 104.01 olarak hesapladı. BES yaptığı hesaplamaya göre bu enflasyonla birlikte ortalama memur maaşı da 3 ayda 5 bin 271 TL eridi.

