KESK toplu sözleşmesinin yenilenmesini istedi
Emekçiler hem TÜİK’in açıkladığı enflasyonla eriyen maaşlarını hem “gerçek enflasyon”u tartışıyor.
TÜİK’in 3 aylık enflasyonu (TÜFE) yüzde 15.06 açıkladı. Buna göre maaşlardaki kaybı hesaplayan KESK, 30 bin 500 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının 3 ayda 4 bin 593 TL eridiğine dikkat çekti.
Yine 35 bin TL olan ortalama kamu emekçisi maaşı 3 ayda 5 bin 271 TL, 14 bin 500 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 184 TL, 18 bin TL olan ortalama memur emeklisi aylığı da 2 bin 710 TL eridi. Ayrıca 10 bin TL olan en düşük işçi emeklisi aylığı da 1506 TL eridi.
Toplu
sözleşmenin 3 ayda kadük olduğunu
belirten KESK, toplu sözleşmenin
derhal yenilenmesini istedi. Büro
Emekçileri Sendikası (BES) ise kamu
emekçilerinin enflasyonunu, TÜİK’in
68.50 olarak açıkladığı yıllık TÜFE
sonucunun 36.74 puan üzerinde yüzde
105.23, yıllık gıda enflasyonunu da
TÜİK rakamının 33.61 puan üzerinde
yüzde 104.01 olarak hesapladı.
BES yaptığı hesaplamaya göre bu
enflasyonla birlikte ortalama memur
maaşı da 3 ayda 5 bin 271 TL eridi.
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