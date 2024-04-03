TÜİK: Üretici enflasyonu martta yüzde 51,47 oldu

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:25

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Mart dönemine ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

2024 yılı Mart ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre yüzde 3,29 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,47 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE'de artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 oldu.

Yİ-ÜFE'de şubat ayında yüzde 47,29 oranında yıllık artış kaydedilmişti. Böylece üretici enflasyonunun martta ivme kazanmaya devam ettiği görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞINDA

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19 artış, imalatta yüzde 58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış ve su temininde yüzde 66,23 artış gerçekleşti.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35 artış, imalatta yüzde 3,46 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış ve su temininde yüzde 2,64 artış oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARININ DEĞİŞİMİ

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 53,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44 artış, enerjide yüzde 11,55 artış ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,45 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31 artış, enerjide yüzde 0,70 artış ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.