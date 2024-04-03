Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika... TÜİK'e göre mart ayında enflasyon aylık yüzde 3.16 olurken, yıllık yüzde 68.50'ye yükseldi. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 5.68, yıllık yüzde 124.63 hesapladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:01
Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
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Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Veriler yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15 olduğunu gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36 seviyesinde.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Mart ayı itibarıyla, 14 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 olarak gerçekleşti.

ENAG: Yıllık 124

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mart ayında yüzde 5,68 arttı.  E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise  yüzde 124,63 olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 57 AYA ÇIKTI

1 Nisan'da açıklanan İTO verilerine göre ise İstanbul'da mart ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise 3,78 arttı. Yıllık bazda değişim ise, perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 oldu. Böylelikle aylık enflasyon serisi 57 aya yükseldi.


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