KESK‘in mitinginde bir araya gelen emekçiler, ‘Geçinemiyoruz’ diyerek isteğini haykırdı

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Türkiye’nin dört bir yanından dün Ankara’ya gelen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) mitinginde buluşan on binlerce emekçi, “Geçinemiyoruz, yoksulluğa karşı mücadelede birleşiyoruz” diyerek AKP iktidarına karşı örgütlü birlikteliğin önemine dikkat çekti. AKM önünde toplanan ve Tandoğan Meydanı’na kadar yürüyen emekçilere siyasi partiler, meslek örgütleri emekliler de büyük destek verdi. Miting konuşmasını ortak yapan KESK Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak ile Ahmet Karagöz ise şu noktaları öne çıkardı:

Başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin bütün kazanımlarını, izlerini hafızalarımızdan silmeyi hedefleyen zihniyete karşı, “Laiklik“ ve “demokratik Cumhuriyet” mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Bu bozuk düzenin çarkları, yıllardır halkı, emekçileri, kadınları, yoksullaştırarak bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarkları emeğin, emekçilerin, demokrasinin, hukukun, adaletin, barışın aleyhine dönen bu bozuk düzende geldiğimiz yer tüm toplumu saran yoksulluk ve sefalettir.

Gerçek enflasyon TÜİK’in rakamlarının en az iki katı. Eti, peyniri, sütü, yoğurdu, bakliyatı geçtik mevsim sebzelerinin kilosu bile ortalama 100 TL. Ortalama bir ev kirası da 25 bin TL. Oysa emekli maaşı 12 bin 500 TL. Her iki çalışandan biri de açlık sınırının çoktan altında kalan 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle çalışıyor. Yine kamu emekçilerinin maaşı emekli olduğunda 1/3’e düşüyor.

ASLAN PAYI ‘BEŞLİ’YE

Bütçe hakkımız da yok sayıldı. Ülkeyi yönetenler, bu karanlık tabloya rağmen 2025 yılı bütçesinde de yoksul emekçilerin, yani bizlerin taleplerini yok sayıyor. Istakoz yedikleri masalardan, Meclis bahçesindeki kebap partilerinden, mangalda sucuk partilerinden fotoğraf paylaşanlar yoksullaştırdıkları milyonlara hâlâ hiç utanmadan “Kemer sıkın” diyor. Musluğun başında olanlar dolaylı ve dolaysız vergilerle sırtımıza biniyor.

Bütçeden aslan payı yine faize, müşteri garantili şehir hastanelerine, “beşli çete”ye, sermayeye, savunma ve güvenlik adı altında silah sanayisine, Saray’ın itibarına ve şatafatına gitti.

Bugüne kadar iktisatçılar, ekonomistler bütçeyi anlatırken hep bir pastadan pay alma üzerinden anlattılar. Ama yıllardır sırtını emeğe, emekçilere dönenler o pastayı kimin yaptığını gözlerden saklamaya, gizlemeye çalışıyorlar. Milyonlarca çalışanın, emekçinin, aslan payını sermayeye, patronlara, yandaşlara, kendilerine ayırdıkları o pastanın kırıntıları ile yetinmesini istiyorlar.

Miting halaylarla ve Suavi’nin verdiği konser ile sona erdi.