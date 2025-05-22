Kıdem tazminatı tavanı temmuzda yükseliyor: İşten ayrılacaklar için kritik uyarı!

Yılın ikinci yarısına yaklaşılırken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir konu gündemde. 2025 Temmuz ayında, memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden belirlenecek kıdem tazminatı tavanı, uzun yıllar aynı işyerinde çalışanlar için büyük önem taşıyor.

Memur maaşlarına ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlarla birlikte kıdem tazminatı tavanı da güncelleniyor. Bu tavan çalışanların işten ayrıldıklarında alabilecekleri en yüksek yıllık tazminatı belirliyor. Yüksek maaşlı ve uzun süreli çalışanlar için artış önemli mali farklar yaratıyor.

EKONOMİK TAHMİNLER VE YENİ TAVAN

Ekonomistler, 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 17-18 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Buna bağlı olarak memur maaş zam oranının ise yüzde 16,71 seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor.

Sektör kaynakları, Ocak 2025’te 46 bin 655 TL olan kıdem tazminatı tavanının temmuz ayında yaklaşık 54 bin 451 TL’ye çıkacağını bildiriyor. Damga vergisi sonrası çalışanlara ödenecek net tavan tutarının ise 54 bin 38 TL olacağı belirtiliyor.

ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Haziran ayında işten ayrılan çalışanlar, temmuz ayındaki artıştan faydalanamayacak. Temmuz ayında ayrılmayı bekleyenler ise yıllık 7 bin 796 TL’ye varan fark elde edecek.

Bu fark, uzun süre çalışanlar için daha da yükseliyor. Örneğin 10 yıl çalışan bir kişi 77 bin 960 TL, 15 yıl çalışan ise 116 bin 940 TL daha fazla tazminat alabilecek. Uzmanlar, işten ayrılmayı düşünenlerin Temmuz ayını beklemesinin büyük avantaj sağlayacağını vurguluyor.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASINDA HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIYOR?

Kıdem tazminatı sadece temel maaş üzerinden hesaplanmıyor. Düzenli ödenen yemek ve yol yardımı, ikramiyeler ve para ile ifade edilebilen diğer yan haklar da tazminat hesaplamasına dahil ediliyor. Ancak prim, fazla mesai gibi düzensiz ödemeler bu hesaplamaya katılmıyor.

ÖDEME SÜRECİ VE YASAL HÜKÜMLER

Kıdem tazminatı, iş akdi sona erdikten sonra banka aracılığıyla tek seferde ödeniyor. Yasal olarak sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılabiliyor. İşveren, çalışanın açık onayı olmadan taksitlendirme yapamıyor.

TAVANA TABİ OLMAYANLAR

Tüm çalışanlar kıdem tazminatı tavanına tabi değil. Basın İş Kanunu kapsamında çalışan gazeteciler tavan dışı kalıyor. Ayrıca bazı işverenler yasal tavanın üzerinde ödeme yapabiliyor; bu durumda tavanı aşan kısım vergilendiriliyor.

Kıdem tazminatı tavanının temmuz ayında yükselmesiyle, uzun süre aynı iş yerinde çalışanlar için on binlerce liralık fark oluşacak. Bu nedenle işten ayrılmayı planlayanların yeni tavan yürürlüğe girdikten sonra hareket etmeleri ekonomik açıdan daha faydalı olacaktır.

*Not: Bu hesaplamalar tavan sınırında olan çalışanlar için geçerlidir. Maaşı tavanın altında olanlar, brüt maaş ve diğer haklarına göre daha düşük tazminat alır. Ödemelerden sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesilir, başka kesinti yapılmaz.