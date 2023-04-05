Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyesini geriye dönük artıracak: Emekliye bahar sözü

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidar olmaları halinde Kurban Bayramı’nda emekliye asgari ücret kadar bayram ikramiyesi yatıracaklarını açıklaması emekliyi sevindirdi. Emekli dernekleri Kılıçdaroğlu’ndan sağlık hakları ve emekli aylıklarında da düzenleme beklediklerini açıkladı.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yaptı. “Emekli kardeşlerim, iktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı’nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık farkta ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması sosyal medyada büyük ilgi görerek #emeklibaykemaldedi başlığıyla en fazla etkileşim alan konu “trend topic” oldu.

Kılıçdaroğlu’nun vaadini emekli dernekleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye Emekliler Derneği Basın Sorumlusu Emin Tangören, vaadi olumlu bulduklarını belirterek “Daha önce bakanımıza da bizi ziyaret eden genel başkanlara da 24 maddelik beklentilerimizi içeren bir dosya sunmuştuk. Kemal Bey çıtayı yükselterek ‘asgari ücret tutarı ikramiye’ dedi. Beklentimizin üzerinde bir durum olması mutlu edici” yorumunu yaptı. Emeklilerin diğer konularda beklentilerini ise şöyle sıraladı:

Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, “tek bir aylık hesaplama sistemi” getirilmelidir.

En düşük emekli aylığı asgari ücretten az olmamalıdır. Emekliye, sağlıkta katkı payı muafiyeti getirilmelidir. Sendika hakkı tanınmalıdır. EYT düzenlemesinde kapsam genişletilmelidir.

Aylık geliri, TÜİK tarafından yayımlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan sağlıksız beslenen emeklilerimize yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır.

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu da “Öneri emekliler için çok olumlu. Biz hem bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çekilmesini hem de en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine eşitlenmesini talep ediyoruz” dedi.

EMEKLİLER YÜK DEĞİL

Emeklilerin daha pek çok sorunu olduğunu belirten Tutoğlu, “Aynı primi yatırıp aynı süre çalışmasına rağmen farklı ücret alanlar var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Emeklilere sağlığın ücretsiz olmasını talep ediyoruz. Emekliye bakış açısının bir yük olarak değil toplumun deneyimli insanları olarak görülmesini istiyoruz” diye konuştu.