'Kira artışı ve vatandaşlıkta yeni dönem başladı'

14 Haziran 2022 Salı, 09:41

Kira artışlarına sınırlama getiren yeni yasal düzenleme 11 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25’ini geçemeyecek.

Kira artışlarına ilişkin yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “7409 Sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanununa eklenen maddenin Resmi Gazetede yayımlanması ile kira artışlarında yeni dönem başladı. 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında kira artışlarında artık yeni üst sınır yüzde 25 oldu. Düzenleme öncesi bu artışlar tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı olarak baz alınıyordu. Düzenleme sadece konut kira artışlarında geçerli olup, işyeri ve arsa-arazilerdeki kira artışları bu kapsam dışında kalıyor” dedi.

"400 BİN DOLARA YÜKSELTİLDİ"

Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin 13.06.2022 tarihine kadar yürürlükte olan 250 bin dolar uygulamasının sona erdiğini belirten Özelmacıklı, "Türk vatandaşlığı kazanma amaçlı taşınmaz edinim değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. 13.06.2022 tarihinde yapılan başvurularda artık 400 bin dolar üzerinden değerlendirme yapılacak. 12.06.2022 tarih ve saat 24:00 öncesinde başvurusu alınan ancak değere esas belgelerdeki eksikliklerden dolayı iptal edilen başvuruların yenilenmesi ve değere esas yeni belgelerin 13.06.2022 tarihi öncesi düzenlenmiş olduğunun tespiti halinde, yenilenen başvuru tarihine bakılmaksızın 250 bin dolar değeri esas alınarak işlem tamamlanacak" dedi.



