Ev sahipleri için kira gelirlerinin doğru ve zamanında beyan edilmesi konusunda kritik eşik yaklaşıyor. Peki, Kira beyannamesi için son gün ne zaman? Kira gelir beyannamesi nasıl ödenir?

KİRA BEYANNAMESİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyannamelerini zamanında vermesi yasal bir zorunluluk. 2025 yılı itibarıyla:

Konuttan kira geliri: Yıllık 47 bin liranın üzerinde kira alan mülk sahipleri

İş yerinden kira geliri: Yıllık 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler

Gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü. Beyannameler 31 Mart 2026 tarihine kadar GİB’e iletilmelidir.

Geçerli tarihleri kaçıranlar için özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası uygulanır. Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda ek cezai işlemler gündeme gelebilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL ÖDENİR?

Kira gelir vergisi, mülk sahibinin beyanına dayanarak ödenir ve iki eşit taksit halinde yapılabilir:

1. Taksit: 31 Mart 2026

2. Taksit: 31 Temmuz 2026

Ödeme yöntemleri oldukça esnek ve dijitalleşmiş durumda:

Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil Uygulaması üzerinden ödeme

Anlaşmalı bankalar aracılığıyla banka/kredi kartı veya havale ile ödeme

Vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden ödeme

Yabancı ülkelerdeki bankaların kartları ile ödeme

Bu yöntemler, mükelleflerin ödemelerini hem pratik hem de güvenli bir şekilde yapabilmesini sağlıyor.