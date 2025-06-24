Kira ödemelerinde yeni dönem: Yargıtay’dan kritik karar!

Son dönemde kira ödemelerinde yaşanan anlaşmazlıklar, Yargıtay’ın iki önemli kararıyla gündeme geldi. Özellikle banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kiracıların haklarını koruyan bu kararlar, ödemelerin daha sağlıklı yapılmasına olanak sağlıyor.

BANKA ÜZERİNDEN KİRA ÖDEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Geçmişte benzer durumlar yaşanmasına rağmen, Yargıtay’ın son kararları kiracıların mağduriyetini önlemeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Örneğin, kiracı L.M. her ay kira bedelini IBAN üzerinden eksiksiz yatırmasına rağmen, ev sahibi dört ay sonra kirada eksiklik olduğunu iddia ederek icra takibi başlattı.

KİRA BEDELİNDEN KESİLEN HAVALE ÜCRETİ TARTIŞMASI

Kiracı, aylık 4500 TL ödemesine rağmen bankanın 31,50 TL havale ücreti kestirdiğini, bu kesintinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Kiracı, kira sözleşmesinde elden ödeme şartı bulunmasına rağmen ev sahibinin banka üzerinden ödeme talep ettiğini ve havale ücretinin kendisine ait olmadığını savundu.

Mahkeme, banka işlem ücretinin kiracıya ait olduğuna karar vererek kesintiyi eksik ödeme saydı. Ancak ev sahibi bu karara itiraz etti.

YARGITAY KİRACININ SORUMLU OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ev sahibinin itirazını kabul ederek, kiracının ödediği miktarın eksiksiz olarak ev sahibine ulaşmasının sorumluluğunun kiracıda olduğunu belirtti. Buna göre, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde kesilen havale ücretinin kiracı tarafından karşılanması gerekiyor. Bu durum kiracının tahliyesine yol açabilecek bir gerekçe olarak görülüyor.

'KİRA BEDELİ' YAZMAK ÖNEMLİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmına mutlaka “kira bedeli” yazılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kiracılara, sözleşme ve banka dekontlarıyla haklarını korumaları tavsiyesinde bulundu.

Yargıtay’ın bu kararları, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir dönüm noktası oldu. Kiracıların banka üzerinden kira ödemesi yaparken açıklama kısmına dikkat etmeleri ve dekontlarını saklamaları, hak kayıplarını önleyecek.