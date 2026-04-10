Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya Kupası'ndaki rakibimizden Arda Güler'e övgü: 'Maradona gibi saygı gören, genç süper star'

10.04.2026 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı'nın ilk rakibi Avustralya, Arda Güler'i Maradona'ya benzetti. Avustralya basınında yapılan haberde milli yıldızın, Maradona gibi ilgi ve saygı gördüğü yazıldı.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na boy gösterecek. Ay yıldızlılar turnuvada ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

Avustralya basını, Arda Güler'i konu alan bir yazı ele aldı. Yazıda milli futbolcu Arda Güler'in Maradona gibi saygı gördüğünü yazdı.

The Canberra Times'ta çıkan haberde Avustralya'nın Türkiye nedeniyle şanssız kura çektiği ifade edildi.

Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü. Çünkü Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda. Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit. Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya."

"Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor."

İlgili Konular: #Avustralya #arda güler #A Milli Takım

İlgili Haberler

Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: 'Güzel ülkemize armağan olsun' A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler, 1-0 kazandıkları Kosova maçının ardından görüşlerini aktardı.
Alvaro Arbeloa'ya Arda Güler eleştirisi: 'Madrid'in gole çok ihtiyacı olduğu bir anda...' İspanya LaLiga'da Real Madrid, Mallorca'ya deplasmanda mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in oyundan alınmasını eleştirdi.
Premier Lig devinin başına geçmesi bekleniyor... Xabi Alonso'nun hedefi Arda Güler! Son olarak İspanya LaLiga devi Real Madrid'i çalıştıran Xabi Alonso'nun Liverpool ile anlaştığı ve İspanyol çalıştırıcının, yeni takımına Arda Güler'i de götüreceği iddia edildi.