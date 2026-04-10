Dünya Kupası'ndaki rakibimizden Arda Güler'e övgü: 'Maradona gibi saygı gören, genç süper star'

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na boy gösterecek. Ay yıldızlılar turnuvada ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak.

Avustralya basını, Arda Güler'i konu alan bir yazı ele aldı. Yazıda milli futbolcu Arda Güler'in Maradona gibi saygı gördüğünü yazdı.

The Canberra Times'ta çıkan haberde Avustralya'nın Türkiye nedeniyle şanssız kura çektiği ifade edildi.

Haberde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Türkiye neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılıyor. Bu haber Avustralya için kötü. Çünkü Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören, genç süper star Arda Güler'e sahip. Avustralya bu genç yıldızı durdurmak zorunda. Arda Güler'in yanı sıra Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız da Avustralya için bir diğer tehdit. Ne yazık ki D Grubu'nun en zayıf takımı Avustralya."

"Dünya Kupası'nda Real Madrid'in büyüleyen genç yeteneği Arda Güler ve 20 yaşındaki forveti Kenan Yıldız'ı kontrol altında tutmak çok zor olacak. Arda Güler, Luka Modric ve Toni Kroos'un karışımı olarak görülüyor. Geçen kendi yarı sahasından attığı gol ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor."