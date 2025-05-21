Kira ödemesinde bu detaya dikkat: Borçlu duruma düşebilirsiniz!

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan en büyük sorunlardan biri, banka üzerinden yapılan kira ödemelerinde açıklama bölümünün boş bırakılması oluyor. Açıklama eklenmeden gönderilen kira tutarları, ileride "kira ödenmedi" iddialarına zemin hazırlayabiliyor.

Son dönemde kira ödemeleri ağırlıklı olarak banka transferiyle, yani IBAN aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak bu yöntem, beraberinde ciddi hukuki riskleri de getirebiliyor.

Özellikle açıklama kısmı yazılmadan yapılan ödemeler, ileride kiracının aleyhine sonuçlanabilecek sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar, “kira ödemelerinde açıklama yazmayı ihmal etmeyin” diyerek yurttaşlara uyarılarda bulunuyor.

Her ne kadar banka dekontları hukuki süreçlerde resmi belge olarak kabul edilse de yalnızca para transferinin yapıldığını gösteriyor. Eğer dekontta bu paranın hangi amaçla gönderildiği açıkça belirtilmemişse, ev sahibiyle kiracı arasında çıkabilecek ihtilaflarda bu durum kiracının aleyhine gelişebiliyor.

Geçmişte görülen bazı davalarda, açıklamasız şekilde gönderilen IBAN transferleri “borç ödemesi” ya da “emanet” olarak değerlendirilmiş ve ev sahipleri, kiracının kira ödemediğini ileri sürebilmiştir. Bu durumda kiracı parayı gönderdiğini ispatlasa da, ödemenin amacını gösteremediğinden haksız konumda kalabilmektedir.

UZMANLAR UYARIYOR

Gayrimenkul hukuku uzmanları, her kira ödemesinde açıklama kısmına “... ayı kira bedeli” ibaresinin mutlaka yazılması gerektiğini vurguluyor. Örneğin, “Mayıs 2025 kira bedeli” şeklinde bir açıklama, ödemenin hangi aya ait olduğunu net bir biçimde ortaya koyar ve olası bir uyuşmazlıkta kiracının lehine delil niteliği taşır.

Kira ödemelerini banka yoluyla yaparken açıklama bölümünü boş bırakmak, ilerleyen zamanlarda ciddi mali ve hukuki sorunlara yol açabilir.

Ev sahibinin kötü niyetli tutumlarına karşı kendinizi korumak için her ödeme işleminin açıklama kısmına “kira bedeli” notu düşmek büyük önem taşıyor.