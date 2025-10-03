Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken kira artış oranı için de hesaplamalar başladı. Peki, Kira zam oranı ne kadar oldu? Yeni kira tavan zam oranı yüzde kaç?

EKİM AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşiyor. Ekim ayı kira zammı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da enflasyon rakamarlının açıklanmasının ardından belli olacak.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Zam oranı yüzde 39,62 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Eylül ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Buna göre Eylül ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 39,62 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

20.000 TL kira veren bir kiracı %39,62 zam yapıldığı takdirde 7.924 TL zam yaparak 27.924 TL kira ödemesi yapacak.