Kiracılar dikkat: O şehirde kira fiyatları yarı yarıya düştü!

Suriye’de 8 aralık 2024’te gerçekleşen siyasi dönüşümün ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Bu sürecin etkisiyle, iç savaş nedeniyle daha önce Türkiye’ye sığınan binlerce kişi gönüllü olarak ülkelerine dönmeye başladı. Özellikle karne tatili döneminde dönüşlerde ciddi bir artış yaşandı.

Bu gelişme, sınır illerindeki kiralık konut piyasasında doğrudan etkisini gösterdi. Emlak piyasası temsilcilerine göre, kiracı sayısının azalması bazı şehirlerde kira fiyatlarının düşmesine yol açtı. Azalan talep, ev sahiplerini daha düşük bedelleri kabul etmeye yönlendirdi.

KİRALIK EV FİYATLARI SINIRDA SERT DÜŞTÜ

Kilis gibi sınır hattına yakın şehirlerde doğalgazlı daireler için 8 ila 10 bin lira arası kiralarla karşılaşmak mümkün hale geldi. Geçtiğimiz yıl aynı özellikteki dairelerin 12-13 bin lira civarında kiralandığı belirtiliyor. Sobalı ve eski yapıdaki konutlarda ise fiyatlar daha da düştü. Bazı mahallelerde kiralık ev fiyatları 2-3 bin lira seviyelerine geriledi.

Fiyatlardaki düşüşe rağmen bazı bölgelerde kiracı bulmakta zorluk yaşanıyor. Bu nedenle birçok ev sahibi, hem fiyat indirimi yapıyor hem de dairelerini cazip hale getirmek için küçük tadilatlara yöneliyor.

UZMANLARA GÖRE KİRACILAR İÇİN FIRSAT DÖNEMİ

Uzmanlar, bu dönemin ev arayanlar için önemli avantajlar sunduğunu vurguluyor. Kiralık ev sayısının artması, alternatifleri çoğaltırken fiyatların daha ulaşılabilir seviyelere gerilemesine yol açtı. Arz fazlasının sürmesi durumunda, kira fiyatlarında baskının önümüzdeki dönemde de sürebileceği ifade ediliyor.