Kiracılar örgütleniyor: Konut krizi altında ezilen yurttaşlar, sesini daha güçlü duyuracak

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz, özellikle son bir yıldır barınma ihtiyacını da içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Artan konut ve kira fiyatları her gün yeni sorunlar doğururken yurttaşın tepkisi de büyüyor.

Bu kapsamda önceki akşam “Geçinemiyoruz Platformu” öncülüğünde İstanbul Kadıköy’de bir parkta forum düzenleyen kiracılar da “Barınma Haktır” sloganı etrafından yeni bir mücadele başlattı. Geçinemiyoruz Platformu Sözcüsü Cihan Uyanık, kira krizine karşı örgütlenilmesi gerektiğini belirtip “Bir dernek ya da kooperatif kurmalıyız ama mutlaka yan yana durmalıyız” derken ortak taleplerini şöyle sıralandı:

KÂR HIRSI ÖNE ÇIKTI

“Devlet yerel yönetimler eliyle sosyal konutlar yapsın. Yabancı konut yatırımları vergilendirilsin. Yabancıya konut satışındaki teşvikler durdurulsun. Müteahhitlere, şirketlere ve zenginlere değil dar gelirli yoksullara yönelik konut kampanyaları başlatılsın. Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin.” Resmi rakamlara göre yüzde 70’e dayanan enflasyonla birlikte kiraların da arttığını ve bunun önce öğrencileri etkilediğini hatırlatan Uyanık şözlerini şöyle sürdürdü: “Domino taşları gibi bu etki öğrencilerden asgari ücretlilere ve orta gelir grubuna sıçradı. Zaten kısıtlı bir arz var. O da eylül ayında yeni öğrencilerin gelmesiyle iyice tükenecek. Ancak ortada öğrenci, ev sahibi ya da emlakçı sorunu yok. Hırs ve para sorunu var. Biz konuta baktığımızda barınılacak bir yuva, onlar yatırım aracı görüyor. Krizin ana sebebi budur. Kara para aklamak için kullanılan binlerce boş konut var İstanbul’da. Gerekirse bu konutlar özelleştirilmeli. Bizim derdimiz bir evi olan ev sahibiyle değil. Büyük şirketlerin bitmek bilmeyen kâr hırsları ile.”

"ANNEM YANIMA GELDİ"

Foruma katılanlardan ve Göztepe’de 2+1 evde yaşadığını belirten Özlem Hacıoğlu, anne babasını yanına almak ve birlikte yaşamak zorunda kaldığını söyledi. Bu nedenle de 3+1 ev aradığını belirten Hacıoğlu şunları anlattı: “Emlakçılar yüzümüze bakmıyor. Eskiden fiyatta pazarlık yapardık, indirimli tutardık evi. Şimdi evin bir yerindeki eksikliği söyleyince aldığımız ilk tepki ‘Siz bilirsiniz tutmuyorsanız sorun değil 8-9 kişi daha bakacak bugün’ oluyor. Ben artık Kartal gibi daha uzak semtlerden ev bakmaya başladım maalesef. İşe giderken harcadığım vakit ve nakit de benim ömrümden gidecek yine...”

"BİZLERİ ŞEHİRDEN ATMAK İSTİYORLAR"

Son 10 yıldır Kadıköy’de yaşadığını belirten Kubilay Çelik, konut kooperatifleri, Emlak Konut gibi kurumların tekrar canlandırılması gerektiğini söyledi. Çelik, şöyle devam etti: “İktidarın konut sorununa dair attığı adımlarda yoksul, dar gelirli ve orta gelirliler için bir emare yok. Bizi şehrin merkezlerinden ve gelişmiş yerlerinden atacaklar. Kemal Sunal evden atılmaya çalışılınca üstüne benzin döküyordu, biz dökecek benzin de bulamayacağız gibi ama direneceğiz.”

"EV SAHİPLERİ TEHDİT EDİYOR"

Avukatlık yapan Tamer Doğan, bu yıl kirasına yüzde 36 zam yapıldığını ancak ev sahibi tarafından atılmakla tehdit edildiğini söyledi. sekiz yıllık kiracı olduğunu ve iki yıl sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden evden atılacağını belirten Doğan, “Kiram 1900’dü bu yıl 2 bin 550 TL oldu. Hiçbir gelirim bu kadar artmadı. Bakın mesleki uzmanlığım iş hukuku ama son aylarda arayanların yüzde 90’ı kira sorunu için arıyor. Artık gerçekten örgütlenmemiz lazım” dedi. Atilla Ceyhan ise şöyle konuştu: “Silahlı kuvvetlerden emekliyim. İyi de maaş aldım yıllarca ama ev almaya yetmedi. Çünkü çocuk büyütmek zorundaydım. Şimdi çocuklarım üniversite mezunu iş bulamıyor. Ev sahibim emekli maaşım kadar kira istiyor. Ailecek İstanbul’dan taşınacağız. O zaman neden yıllarca çalıştım?”