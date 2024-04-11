Kiralık otoya da zam geldi

Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2024 - 04:00

Araç kiralamada fiyatlar yüzde 70’e yakın artarken geçen yıl 500 liraya kiralanan en uygun araç bugün 900 liraya kiralanabiliyor. Buna karşın bu bayramda geçen bayrama göre yüzde 40-50 oranında talep artışı oldu. Bünyesinde birçok araç kiralama şirketini barındıran Yolcu360 Genel Müdürü Umut Yıldırım, 100’den fazla noktada araç stoklarının tamamen dolu olduğunu söyledi.

Araç satış fiyatları bir yılda yüzde 96 artarken kiralama fiyatlarının yüzde 70 arttığını söyleyen Yıldırım, bu bayramda kiralamaya olan talebin yüzde 50 arttığını belirtti. Yıldırım, “Bayram için yapılan erken rezervasyonlar şubat ayında başladı. Yurttaş bir aydan uzun süre önce kiralamalarını yaptı. Tüketici erken rezervasyonla fiyat avantajını değerlendirdi” dedi.



"YAZIN ZAMLANACAK"

Araç kiralama firması Enterprise Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan Tangün ise “Fiyatlar 2023’e göre yüzde 70 civarında arttı. Ama buna rağmen bu bayram geçen bayrama göre yüzde 40’lık bir talep artışı da gözlemledik” diye konuştu. Kiralama rotalarında en yüksek talebin İstanbul ve Ankara’da olduğunu söyleyen Tangün, yaz aylarında yüzde 50’lik bir talep artışı ile birlikte yüzde 45’lik bir fiyat artışı da beklediklerini söyledi.



HAVADA YOLCU SAYISI KAMPANYAYLA ARTIYOR

Havayolu firmaları arasındaki rekabetin çeşitli kampanyaları beraberinde getirdiğini belirten Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Başkanı Mehmet Nane, bu kampanyaların daha önce hiç uçmamış ya da daha az uçan misafirlerin sayısını artırdığını söyledi. Nane, özellikle yazın mevsimsel ziyaretçi trafiği yoğunlaşsa da son yıllarda kültürel, sağlık ve eğitim amaçlı ziyaretlerin giderek arttığını söyledi. Nane, bu nedenle ziyaretçi trafiğinin mevsimsel olmaktan çıkıp 12 aya yayılmaya başladığına dikkati çekerek bunun havayoluyla seyahati de artırdığını dile getirdi. Nane, 2022’de transit geçişler dahil 182.2 milyon olan havalimanını kullanan yolcu sayısının, geçen yılın sonu itibarıyla 214.2 milyona çıktığını da belirtti.

