Kiralık otoya da zam geldi
Artan fiyatlar, düşen alım gücü ve daralan kredilerle araç satın alma hayalini unutan yurttaş, otobüs ve uçak biletleri fiyatları da yüzde 70-80 oranında zamlanınca 9 günlük uzun bayram tatilinde araç kiralama firmalarına koştu.
Araç kiralamada fiyatlar yüzde 70’e yakın artarken geçen yıl 500 liraya kiralanan en uygun araç bugün 900 liraya kiralanabiliyor. Buna karşın bu bayramda geçen bayrama göre yüzde 40-50 oranında talep artışı oldu. Bünyesinde birçok araç kiralama şirketini barındıran Yolcu360 Genel Müdürü Umut Yıldırım, 100’den fazla noktada araç stoklarının tamamen dolu olduğunu söyledi.
Araç satış fiyatları bir yılda yüzde
96 artarken kiralama fiyatlarının
yüzde 70 arttığını söyleyen Yıldırım,
bu bayramda kiralamaya olan
talebin yüzde 50 arttığını belirtti.
Yıldırım, “Bayram için yapılan
erken rezervasyonlar şubat ayında
başladı. Yurttaş bir aydan uzun süre
önce kiralamalarını yaptı. Tüketici
erken rezervasyonla fiyat avantajını
değerlendirdi” dedi.
"YAZIN ZAMLANACAK"
Araç kiralama firması Enterprise
Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan
Tangün ise “Fiyatlar 2023’e göre
yüzde 70 civarında arttı. Ama buna
rağmen bu bayram geçen bayrama
göre yüzde 40’lık bir talep artışı
da gözlemledik” diye konuştu.
Kiralama rotalarında en yüksek
talebin İstanbul ve Ankara’da
olduğunu söyleyen Tangün, yaz
aylarında yüzde 50’lik bir talep
artışı ile birlikte yüzde 45’lik bir
fiyat artışı da beklediklerini söyledi.
HAVADA YOLCU SAYISI KAMPANYAYLA ARTIYOR
Havayolu firmaları arasındaki
rekabetin çeşitli kampanyaları
beraberinde getirdiğini belirten
Türkiye Özel Sektör Havacılık
İşletmeleri Derneği Başkanı
Mehmet Nane, bu kampanyaların
daha önce hiç uçmamış ya da
daha az uçan misafirlerin sayısını
artırdığını söyledi. Nane, özellikle
yazın mevsimsel ziyaretçi trafiği
yoğunlaşsa da son yıllarda
kültürel, sağlık ve eğitim amaçlı
ziyaretlerin giderek arttığını
söyledi. Nane, bu nedenle
ziyaretçi trafiğinin mevsimsel
olmaktan çıkıp 12 aya yayılmaya
başladığına dikkati çekerek
bunun havayoluyla seyahati de
artırdığını dile getirdi. Nane,
2022’de transit geçişler dahil
182.2 milyon olan havalimanını
kullanan yolcu sayısının, geçen
yılın sonu itibarıyla 214.2 milyona
çıktığını da belirtti.
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